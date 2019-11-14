***YKSLN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***YKSLN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [YKSLN]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYükselen Çelik A.Ş. YKSLN.E işlem koduyla 14/11/2019 tarihinden itibaren (BUGÜN), Ana Pazar Grup 1'de işlem görmeye başlayacaktır. (Baz Fiyat: 5,40 TL, Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798810BIST