***YKSLN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***YKSLN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [YKSLN]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarYükselen Çelik'in payları, 14/11/2019 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazarı'nda işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Metal Ana, BIST Sinai, BIST Istanbul ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 43.310.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %10 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiYUKSELEN CELIK XUTUM 14/11/2019YUKSELEN CELIK XTUMY 14/11/2019YUKSELEN CELIK XBANA 14/11/2019YUKSELEN CELIK XMANA 14/11/2019YUKSELEN CELIK XUSIN 14/11/2019YUKSELEN CELIK XSIST 14/11/2019YUKSELEN CELIK XHARZ 14/11/2019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798707BIST