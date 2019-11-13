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***YKSLN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

13.11.2019 16:46
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***YKSLN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Yükselen Çelik'in payları, 14/11/2019 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazarı'nda işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Metal Ana, BIST Sinai, BIST Istanbul ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 43.310.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %10 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
YUKSELEN CELIK XUTUM 14/11/2019
YUKSELEN CELIK XTUMY 14/11/2019
YUKSELEN CELIK XBANA 14/11/2019
YUKSELEN CELIK XMANA 14/11/2019
YUKSELEN CELIK XUSIN 14/11/2019
YUKSELEN CELIK XSIST 14/11/2019
YUKSELEN CELIK XHARZ 14/11/2019



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798707


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
METRO 2,88 79.308.521 % 20,00  
PKENT 115,90 465.374 % 12,42  
PINSU 2,04 18.434.755 % 12,09  
DERIM 4,40 19.652.999 % 9,73  
AYEN 3,05 140.176.700 % 9,32  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3531 7,3900 % -0,69  
Frank 5,7825 5,8174 % -0,23  
Riyal 1,5283 1,5360 % -0,51  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.465 1.466 6,82  
Altın Gr. 271 271 -0,38  
Cumhuriyet 1.799 1.827 6,00  
Tam 1.789 1.834 2,18  
Yarım 865 887 1,05  
Çeyrek 434 443 0,53  
Gümüş.Ons 16,91 16,93 0,11  
Gümüş Gr. 3,12 3,12 -0,00  
B. Petrol 62,48 62,48 0,42  
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