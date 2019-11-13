***YKSLN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
13.11.2019 18:56
***YKSLN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2019
Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Bugün saat 16.46'da yapılan "Endeks Şirketlerinde Değişiklik" başlıklı duyurumuzda, YUKSELEN CELIK'in endekslerin hesaplanmasında kullanılacak fiili dolaşımdaki pay oranı sehven %10 olarak belirtilmiş olup doğrusu %29 olacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798767
BIST
18:05104.828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 855,82
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
105.025
En Düşük
103.682
18:055,7447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0338
|Açılış
|: 5,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7335
18:056,3220
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0425
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3118
18:05269,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,14
|Açılış
|: 269,82
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,78
En Düşük
269,61
BIST En Aktif Hisseler
|METRO
|2,88
|79.308.521
|% 20,00
|
|PKENT
|115,90
|465.374
|% 12,42
|
|PINSU
|2,04
|18.434.755
|% 12,09
|
|DERIM
|4,40
|19.652.999
|% 9,73
|
|AYEN
|3,05
|140.176.700
|% 9,32
|
|KLNMA
|33,54
|2.357.359
|% -14,96
|
|ISBTR
|21.999,90
|1.714.283
|% -14,25
|
|EGCYH
|0,10
|16.949
|% -9,09
|
|CEMAS
|1,15
|87.899.409
|% -6,50
|
|INFO
|4,92
|5.477
|% -6,29
|
|THYAO
|13,69
|2.109.489.714
|% 2,62
|
|ASELS
|19,28
|584.949.210
|% 1,15
|
|PGSUS
|76,00
|569.204.016
|% 6,89
|
|GARAN
|9,95
|394.971.516
|% 1,32
|
|KRDMD
|2,37
|383.064.265
|% 3,49
|
|OZGYO
|1,34
|239.225.347
|% -3,60
|
|KRDMD
|2,37
|383.064.265
|% 3,49
|
|THYAO
|13,69
|2.109.489.714
|% 2,62
|
|CEMAS
|1,15
|87.899.409
|% -6,50
|
|PETKM
|3,69
|217.907.233
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3493
|7,3861
|% -0,74
|
|Frank
|5,7776
|5,8124
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5259
|1,5335
|% -0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|3,16
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.827
|6,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|2,18
|
|Yarım
|865
|887
|1,05
|
|Çeyrek
|434
|443
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,54
|62,54
|0,48
|
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