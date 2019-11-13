***YKSLN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***YKSLN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [YKSLN]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.11.2019Bildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBugün saat 16.46'da yapılan "Endeks Şirketlerinde Değişiklik" başlıklı duyurumuzda, YUKSELEN CELIK'in endekslerin hesaplanmasında kullanılacak fiili dolaşımdaki pay oranı sehven %10 olarak belirtilmiş olup doğrusu %29 olacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798767BIST