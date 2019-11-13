***YKSLN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması









***YKSLN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )İlgili Şirketler [YKSLN]İlgili Fonlar []TürkçeLikidite Sağlayıcı AtanmasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiYeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum AdıGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum KoduGDKİlgili Menkul Kıymet AdıYKSLN.EEski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum AdıLikidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih14/11/2019Likidite Sağlayıcılığın Biteceği Tarih13/11/2020AçıklamalarGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, Borsamız Ana Pazar'da işlem görecek olan Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN.E) paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetinde bulunma talebi 01/03/2016 tarihli ve 02.PRO.001 sayılı Pay Piyasası Prosedürü uyarınca değerlendirilmiş ve Borsamızca uygun görülmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798759BIST