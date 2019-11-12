***YKSLN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***YKSLN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [YKSLN]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi12/11/2019Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıYükselen Çelik A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)12.810.000Baz Fiyat (TL)5,4İşlem Göreceği PazarAna PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)500.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih14/11/2019Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi07-08/11/2019İşlem Göreceği Grup KoduAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 24/10/2019 tarihinde onayladığı izahname çerçevesinde 07-08/11/2019 tarihlerinde Borsa dışında halka arzı gerçekleştirilen Yükselen Çelik A.Ş.'nin, 43.310.000 TL nominal değerli sermayesini temsil eden payları Kotasyon Yönergesinin 8'inci maddesi uyarınca kota alınmış olup, halka arz edilen 12.810.000 TL nominal değerli payları 14/11/2019 tarihinden itibaren 5,40 TL/pay baz fiyat ve "YKSLN.E" kodu ile Ana Pazar'da (Grup 1) işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798485BIST