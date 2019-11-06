***YKSLN* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
06.11.2019 09:53
***YKSLN******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yükselen Çelik Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796813
BIST
12:00100.499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -26,36
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
100.722
En Düşük
100.368
12:005,7563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0043
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7667
En Düşük
5,7471
12:006,3842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3898
En Düşük
6,3667
12:00274,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,36
|Açılış
|: 274,87
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
275,59
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|NUHCM
|12,37
|23.347.758
|% 15,39
|
|NIBAS
|7,49
|749
|% 10,96
|
|EGCYH
|0,11
|1.103
|% 10,00
|
|AVGYO
|1,28
|43.901.815
|% 9,40
|
|BJKAS
|2,33
|224.373.540
|% 8,88
|
|TKURU
|9,21
|15.717
|% -6,69
|
|DENIZ
|21,20
|1.732.954
|% -5,78
|
|AFYON
|4,36
|13.230.780
|% -5,63
|
|ATAGY
|4,09
|52.958
|% -4,88
|
|GLBMD
|1,19
|446.830
|% -4,80
|
|THYAO
|12,00
|458.025.361
|% 1,18
|
|BJKAS
|2,33
|224.373.540
|% 8,88
|
|ASELS
|18,56
|187.785.971
|% -1,75
|
|GSRAY
|1,78
|146.689.264
|% 3,49
|
|TTKOM
|6,42
|111.702.504
|% 2,72
|
|BJKAS
|2,33
|224.373.540
|% 8,88
|
|GSRAY
|1,78
|146.689.264
|% 3,49
|
|THYAO
|12,00
|458.025.361
|% 1,18
|
|KRDMD
|2,27
|82.710.240
|% 0,89
|
|AVGYO
|1,28
|43.901.815
|% 9,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3900
|7,4271
|% 0,03
|
|Frank
|5,7684
|5,8032
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5286
|1,5363
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.487
|1,76
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,74
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,57
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,38
|62,38
|-0,58
|