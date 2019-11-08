***YKSLN* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
08.11.2019 10:14
***YKSLN******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yükselen Çelik A.Ş.'ye ait "Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu" ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797434
BIST
11:37103.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -152,63
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
103.837
En Düşük
103.021
11:375,7566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0092
|Açılış
|: 5,7510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7430
11:376,3598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3408
11:37272,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,06
|Açılış
|: 272,42
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
271,07
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,48
|1.836.544
|% 13,69
|
|FRIGO
|9,32
|104.030
|% 9,78
|
|ICBCT
|4,84
|249.534.756
|% 8,52
|
|IZMDC
|4,02
|15.181.609
|% 7,77
|
|GYHOL
|6,40
|1.567.231
|% 6,14
|
|VERUS
|15,64
|20.447.991
|% -12,04
|
|BRSAN
|8,72
|7.914.962
|% -8,69
|
|GEDZA
|5,43
|1.838.589
|% -8,28
|
|TIRE
|1,84
|21.947.747
|% -6,12
|
|CMENT
|12,53
|1.727.213
|% -4,79
|
|THYAO
|12,83
|876.208.554
|% 1,34
|
|ICBCT
|4,84
|249.534.756
|% 8,52
|
|ASELS
|19,05
|237.500.821
|% 0,58
|
|GARAN
|9,79
|167.999.713
|% 0,20
|
|PETKM
|3,66
|152.557.928
|% -0,27
|
|THYAO
|12,83
|876.208.554
|% 1,34
|
|KRDMD
|2,30
|122.758.403
|% -1,29
|
|ICBCT
|4,84
|249.534.756
|% 8,52
|
|PETKM
|3,66
|152.557.928
|% -0,27
|
|SKBNK
|1,04
|34.422.619
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3546
|7,3915
|% 0,16
|
|Frank
|5,7577
|5,7923
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5306
|1,5383
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.471
|3,04
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,96
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,08
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,72
|61,72
|-0,57
|
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