***YKSLN* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
05.11.2019 12:14
***YKSLN******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farkuş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN) Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796549
BIST
18:05100.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 437,53
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.694
En Düşük
99.848
18:055,7548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0157
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7552
En Düşük
5,7179
18:056,3766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0119
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3647
18:05275,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -3,19
|Açılış
|: 275,16
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
275,15
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,80
|141.222.957
|% 19,87
|
|BJKAS
|2,14
|232.748.001
|% 19,55
|
|QNBFL
|36,14
|6.736.902
|% 14,95
|
|ISKUR
|169.000,00
|169.000
|% 12,67
|
|HATEK
|5,57
|44.415.581
|% 10,52
|
|DOKTA
|30,00
|313.128
|% -17,81
|
|BMELK
|1,57
|363.992
|% -7,65
|
|IDEAS
|3,49
|796.259
|% -7,43
|
|VAKFN
|1,38
|26.813.745
|% -7,38
|
|EGCYO
|0,13
|8.680
|% -7,14
|
|THYAO
|11,86
|829.936.666
|% 0,25
|
|KRDMD
|2,25
|358.559.925
|% 0,00
|
|EREGL
|6,89
|307.980.438
|% 2,99
|
|GSRAY
|1,72
|301.929.858
|% 8,18
|
|FENER
|16,75
|261.061.789
|% -1,47
|
|GSRAY
|1,72
|301.929.858
|% 8,18
|
|KRDMD
|2,25
|358.559.925
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,14
|232.748.001
|% 19,55
|
|TSPOR
|1,40
|127.709.251
|% 3,70
|
|THYAO
|11,86
|829.936.666
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3812
|7,4182
|% 0,16
|
|Frank
|5,7698
|5,8046
|% -0,26
|
|Riyal
|1,5290
|1,5367
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.488
|1.488
|-20,58
|
|Altın Gr.
|276
|276
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,70
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|-0,05
|
|B. Petrol
|62,84
|62,84
|0,70
|
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