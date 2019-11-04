***YKSLN* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
04.11.2019 12:54
***YKSLN******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yükselen Çelik A.Ş. Fiyat Tespit Değerleme Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796327
BIST
15:39100.096
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 1.633,12
|Açılış
|: 99.267
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
100.164
En Düşük
99.144
15:395,6941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0131
|Açılış
|: 5,6920
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7077
En Düşük
5,6838
15:396,3524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0275
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3837
En Düşük
6,3498
15:39276,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,98
|Açılış
|: 276,92
|
|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
277,86
En Düşük
276,01
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|17,35
|73.289.932
|% 19,99
|
|HATEK
|4,90
|9.795.294
|% 16,67
|
|QNBFL
|31,44
|541.388
|% 15,00
|
|EGCYH
|0,11
|6.512
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,14
|4.416
|% 7,69
|
|DOKTA
|35,00
|334.103
|% -18,79
|
|TKURU
|9,58
|78.078
|% -9,96
|
|AVHOL
|1,63
|671.693
|% -9,94
|
|MSGYO
|1,57
|27.618.851
|% -7,65
|
|PKENT
|116,30
|343.862
|% -6,96
|
|THYAO
|11,86
|607.713.279
|% 2,51
|
|ASELS
|18,90
|243.832.262
|% 2,77
|
|GARAN
|9,49
|234.433.921
|% 2,26
|
|ISFIN
|2,66
|220.924.109
|% 2,31
|
|FENER
|16,75
|216.436.078
|% 0,60
|
|ISFIN
|2,66
|220.924.109
|% 2,31
|
|KRDMD
|2,21
|180.735.856
|% 2,79
|
|THYAO
|11,86
|607.713.279
|% 2,51
|
|PETKM
|3,49
|153.226.459
|% 1,75
|
|VAKFN
|1,66
|70.322.019
|% 3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3319
|7,3687
|% -0,40
|
|Frank
|5,7380
|5,7726
|% -0,49
|
|Riyal
|1,5136
|1,5211
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.513
|-1,30
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|1.834
|1.862
|-9,00
|
|Tam
|1.826
|1.871
|-8,51
|
|Yarım
|882
|905
|-4,12
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,66
|62,66
|0,97
|