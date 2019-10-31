***YKSLN* *MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
31.10.2019 15:20
***YKSLN******MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yükselen Çelik A.Ş. - Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795825
BIST
15:5698.872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 179,58
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.585
15:565,7126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0134
|Açılış
|: 5,7120
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7266
En Düşük
5,6975
15:566,3782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0195
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
15:56277,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 3,11
|Açılış
|: 277,27
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
277,47
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,78
|60.804.868
|% 16,34
|
|AVTUR
|1,58
|28.287.730
|% 14,49
|
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|
|BOYP
|15,88
|4.649.596
|% 11,83
|
|MRDIN
|5,79
|61.472.077
|% 11,56
|
|KNFRT
|7,63
|14.685.134
|% -11,38
|
|SALIX
|5,15
|12.083
|% -6,36
|
|METRO
|2,94
|34.546.413
|% -5,77
|
|ADEL
|11,38
|1.736.553
|% -5,32
|
|RYSAS
|1,33
|1.842.879
|% -5,00
|
|THYAO
|11,64
|445.436.439
|% 0,09
|
|FENER
|15,82
|221.789.498
|% 3,67
|
|GARAN
|9,27
|198.995.244
|% 0,43
|
|AKBNK
|6,98
|191.812.272
|% 0,72
|
|ISFIN
|2,57
|186.948.576
|% -1,91
|
|ISFIN
|2,57
|186.948.576
|% -1,91
|
|AVGYO
|1,23
|64.026.469
|% 6,03
|
|KRDMD
|2,17
|89.665.514
|% -0,91
|
|IHLAS
|0,57
|22.003.888
|% -1,72
|
|THYAO
|11,64
|445.436.439
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3844
|7,4214
|% 0,74
|
|Frank
|5,7662
|5,8009
|% 0,50
|
|Riyal
|1,5185
|1,5262
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.507
|1.508
|11,69
|
|Altın Gr.
|277
|277
|2,97
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|8,00
|
|Tam
|1.829
|1.874
|12,92
|
|Yarım
|884
|907
|6,24
|
|Çeyrek
|443
|453
|3,13
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,05
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,05
|
|B. Petrol
|59,84
|59,84
|-0,40
|
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