***YKSLN* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
01.11.2019 16:24
***YKSLN******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yükselen Çelik A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna ilişkin değerlendirmemiz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796136
BIST
16:4198.310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -158,64
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.679
16:415,7167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0040
|Açılış
|: 5,7160
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,7062
16:416,3748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
16:41277,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,42
|Açılış
|: 277,50
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
276,90
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|2,30
|20.774.867
|% 15,00
|
|MSGYO
|1,69
|51.993.228
|% 14,97
|
|BERA
|3,18
|116.600.209
|% 13,57
|
|KLMSN
|14,49
|50.602.878
|% 10,44
|
|ACSEL
|4,87
|15.091.390
|% 9,93
|
|METRO
|2,32
|60.918.231
|% -20,00
|
|QNBFL
|28,96
|116.725
|% -12,77
|
|ITTFH
|3,48
|37.655.938
|% -11,90
|
|FORMT
|4,05
|1.408.753
|% -8,58
|
|KPHOL
|2,56
|3.075
|% -8,57
|
|THYAO
|11,60
|485.318.644
|% -0,34
|
|TTKOM
|6,02
|280.198.015
|% 3,61
|
|EREGL
|6,50
|248.892.645
|% -0,61
|
|GARAN
|9,29
|231.364.859
|% 0,98
|
|FENER
|16,50
|218.302.894
|% 3,77
|
|IHLAS
|0,61
|58.130.041
|% 5,17
|
|ISFIN
|2,47
|204.752.469
|% -2,37
|
|MEPET
|1,86
|94.745.515
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,13
|107.449.766
|% -1,39
|
|TTKOM
|6,02
|280.198.015
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3779
|7,4149
|% 0,06
|
|Frank
|5,7642
|5,7989
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5196
|1,5272
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.509
|1.509
|-3,85
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|-8,00
|
|Tam
|1.830
|1.876
|-4,33
|
|Yarım
|884
|907
|-2,09
|
|Çeyrek
|444
|454
|-1,05
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,05
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|60,12
|60,12
|0,50
|