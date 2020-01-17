***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Bilgilendirme Politikası









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17 no'lu maddesi çerçevesinde hazırlanan "Bilgilendirme Politikası"nın ekteki şekliyle onaylanmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla pay sahiplerimizin bilgisine sunulmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813410BIST