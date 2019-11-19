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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili

19.11.2019 14:37
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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Açıklamalar

Yükselen Çelik A.Ş. ("Yükselen Çelik" veya "Şirket") Yönetim Kurulu tarafından bugün (19.11.2019) yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketin çıkarılmış sermayesinin halka arz dolayısıyla 30.500.000 TL'den 43.310.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekliyle değiştirilmesine,  gerekli izin ve uygun görüşün alınması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799641


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