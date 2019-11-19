***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYükselen Çelik A.Ş. ("Yükselen Çelik" veya "Şirket") Yönetim Kurulu tarafından bugün (19.11.2019) yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketin çıkarılmış sermayesinin halka arz dolayısıyla 30.500.000 TL'den 43.310.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekliyle değiştirilmesine, gerekli izin ve uygun görüşün alınması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799641BIST