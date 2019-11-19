***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili
19.11.2019 14:37
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yükselen Çelik A.Ş. ("Yükselen Çelik" veya "Şirket") Yönetim Kurulu tarafından bugün (19.11.2019) yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketin çıkarılmış sermayesinin halka arz dolayısıyla 30.500.000 TL'den 43.310.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekliyle değiştirilmesine, gerekli izin ve uygun görüşün alınması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799641
BIST
16:41107.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 553,85
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.550
En Düşük
106.634
16:415,7181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0214
|Açılış
|: 5,7190
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
16:416,3360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0222
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
16:41270,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -1,58
|Açılış
|: 270,03
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
268,75
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,48
|248.843.518
|% 16,54
|
|MARKA
|0,92
|9.962.186
|% 15,00
|
|MTRYO
|1,81
|13.250.421
|% 14,56
|
|OYLUM
|4,07
|15.407.526
|% 12,74
|
|RHEAG
|0,93
|18.337.874
|% 12,05
|
|KLNMA
|46,00
|2.532.782
|% -9,72
|
|BMELK
|1,55
|84.453
|% -9,36
|
|PKENT
|123,70
|299.159
|% -6,29
|
|METRO
|1,45
|58.993.235
|% -5,23
|
|TIRE
|2,14
|32.965.539
|% -4,89
|
|THYAO
|14,15
|1.966.714.366
|% -0,49
|
|TUPRS
|127,30
|420.492.376
|% 2,83
|
|PGSUS
|75,85
|286.249.645
|% -1,30
|
|VAKBN
|4,97
|240.511.902
|% 3,11
|
|TKFEN
|19,14
|227.765.796
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,40
|196.840.125
|% 2,94
|
|VAKBN
|4,97
|240.511.902
|% 3,11
|
|CEMAS
|1,17
|35.415.831
|% 1,74
|
|ALBRK
|1,28
|37.116.577
|% 0,00
|
|HALKB
|5,87
|167.438.048
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3776
|7,4146
|% -0,45
|
|Frank
|5,7459
|5,7806
|% -0,64
|
|Riyal
|1,5195
|1,5272
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|-2,63
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-8,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|-6,29
|
|Yarım
|862
|885
|-3,04
|
|Çeyrek
|433
|442
|-1,52
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,11
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|61,73
|61,73
|-0,71
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:55BRISA
Yüzde 4.08 oranında artışla 7.14 lira fiyatla işlem gören hissede 574, 215 adet işlem
-
16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 661, 63 artarak (% 0.50 ) 132, 510
-
16:53XU100
Endeks 107, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 7, 957.00 milyon TL de
-
16:53RHEAG
Yüzde 12.05 oranında artışla 0.93 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 492, 428 adet işlem
-
16:52TUKAS
Yüzde 4.83 oranında artışla 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 895, 475 adet işlem