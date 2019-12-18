***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 30.500.000 TL'den 43.310.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin şirket esas sözleşmemizin, "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2019 tarihli yazısı ile onaylanmış olup, sermaye artışı tesciline ilişkin İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdindeki işlemler başlatılmıştır.Kamuyonun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804183BIST