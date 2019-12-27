***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme
27.12.2019 17:45
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.12.2019
Açıklamalar
Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 30.500.000 TL'den 43.310.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı, İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20.12.2019 tarihi itibarıyla tescil edilmiştir. Tescile ilişkin ilan Türk Ticaret Sicil Gazetesi 26.12.2019 tarihli 9981 sayılı gazetede yayınlanmıştır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 24/07/1991 29/07/1991 2826
4,6 14/10/1996 21/10/1996 4149
6 08/12/1999 13/12/1999 4939
6 20/05/2002 23/05/2002 5554
6 30/06/2006 05/07/2006 6592
6 11/12/2007 17/12/2007 6959
3 03/12/2008 12/12/2008 7205
6 29/04/2009 06/05/2009 7305
6 04/11/2009 10/11/2009 7435
6 29/06/2011 05/07/2011 7851
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 31/12/2012 07/01/2013 8230
6 24/12/2014 30/12/2014 8726
6,9,14,15 05/12/2015 21/12/2015 8972
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 05/10/2017 11/10/2017 9427
6 20/12/2019 26/12/2019 9981
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805626
BIST