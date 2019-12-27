***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.12.2019AçıklamalarŞirketimizin ödenmiş sermayesinin 30.500.000 TL'den 43.310.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı, İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20.12.2019 tarihi itibarıyla tescil edilmiştir. Tescile ilişkin ilan Türk Ticaret Sicil Gazetesi 26.12.2019 tarihli 9981 sayılı gazetede yayınlanmıştır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 24/07/1991 29/07/1991 28264,6 14/10/1996 21/10/1996 41496 08/12/1999 13/12/1999 49396 20/05/2002 23/05/2002 55546 30/06/2006 05/07/2006 65926 11/12/2007 17/12/2007 69593 03/12/2008 12/12/2008 72056 29/04/2009 06/05/2009 73056 04/11/2009 10/11/2009 74356 29/06/2011 05/07/2011 78511,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 31/12/2012 07/01/2013 82306 24/12/2014 30/12/2014 87266,9,14,15 05/12/2015 21/12/2015 89723,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 05/10/2017 11/10/2017 94276 20/12/2019 26/12/2019 9981http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805626BIST