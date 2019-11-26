***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor









31 -4.930.454 -9.186.535 -430.434 -2.904.248ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.520.880 30.284.651 7.108.363 13.005.108Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 1.204.384 75.682 220.474 30.835Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)26.725.264 30.360.333 7.328.837 13.035.943Finansman Gelirleri33 164.597 494.846 81.079 122.533Finansman Giderleri33 -10.041.672 -13.537.072 -3.797.019 -5.797.405SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.848.189 17.318.107 3.612.897 7.361.071Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.590.934 -3.904.551 -808.055 -1.664.946Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.974.439 -1.426.950 -1.012.114 -487.684Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -616.495 -2.477.601 204.059 -1.177.262SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.257.255 13.413.556 2.804.842 5.696.125DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)13.257.255 13.413.556 2.804.842 5.696.125Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.257.255 13.413.556 2.804.842 5.696.125Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.042.274 -23.959.085Dönem Karı (Zararı)13.257.255 13.413.556Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.872.361 10.914.178Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 738.135 478.153Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-121.560 77.745Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -121.560 77.745Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler87.375 17.254Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 87.375 17.254Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.722.633 5.021.674Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -5.265.623 -11.723.262Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 11.145.858 14.877.569Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 2.123.136 1.961.488Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -280.738 -94.121Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler59.228 1.490.483Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler35 -975.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 -975.000 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 3.590.934 3.904.551Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-229.384 -75.682Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler34 -229.384 -75.682İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-38.638.543 -46.381.472Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-18.705.898 -6.971.899İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -18.705.898 -6.971.899Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.540 -1.164İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 4.500 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -1.960 -1.164Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -11.202.741 -19.438.320Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -1.504.968 8.450.330Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-685.551 -30.379.068İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 0 -59.013İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -685.551 -30.320.055Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)148.155 108.110Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.203.922 567.606İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -3.537.173 -1.048.917İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -666.749 1.616.523Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-247.165 806.063İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24,26 -2.238.993 476.870Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-14.508.927 -22.053.738Ödenen Faiz-5.855.409 -892.452Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-14.583 -64.253Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -2.663.355 -948.642YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-824.632 -42.443Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri291.092 98.806Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 291.092 98.806Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.115.724 -141.249Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -1.081.774 -141.249Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -33.950 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.570.327 24.263.349Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 168.172.263 224.231.399Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -144.601.936 -199.703.344Ödenen Temettüler0 -264.706YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-296.579 261.821NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-296.579 261.821DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 684.289 263.912DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 387.710 525.733Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 387.710 684.289Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 57.150.760 40.446.438İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 57.150.760 40.446.438Diğer Alacaklar11 7.845 10.385İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 4.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 7.845 5.885Türev Araçlar12 0 0Stoklar13 70.949.583 59.746.842Canlı Varlıklar14 0 0Peşin Ödenmiş Giderler15 2.249.869 752.021Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 0Diğer Dönen Varlıklar26 2.074.337 29.250ARA TOPLAM132.820.104 101.669.225Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR132.820.104 101.669.225DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar11 13.981 13.981İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 13.981 13.981Türev Araçlar12 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Canlı Varlıklar14 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 27.465.000 26.490.000Maddi Duran Varlıklar18 2.286.350 1.565.626Kullanım Hakkı Varlıkları18 2.994.184 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 61.806 38.907Şerefiye0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar61.806 38.907Peşin Ödenmiş Giderler15 7.120 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0 0Diğer Duran Varlıklar26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR32.828.441 28.108.514TOPLAM VARLIKLAR165.648.545 129.777.739KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 41.760.419 10.456.877İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar41.760.419 10.456.877Banka Kredileri40.549.713 10.418.477Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.147.870 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar62.836 38.400Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 15.476.503 17.668.700Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 14.268.212 15.234.501İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 14.268.212 15.234.501Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 272.345 124.190Diğer Borçlar11 122.855 4.326.777İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 29.709 3.566.882İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 93.146 759.895Türev Araçlar12 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 216.369 463.534Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 1.012.114 701.030Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 65.473 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24 65.473 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM73.194.290 48.975.609Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER73.194.290 48.975.609UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 13.477.096 15.706.042İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13.477.096 15.706.042Banka Kredileri11.396.948 15.706.042Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.080.148 0Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 0 0Diğer Borçlar11 0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 0 0Türev Araçlar12 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 406.911 335.489Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 406.911 335.489Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar22 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar25 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 4.836.351 4.233.957Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.720.358 20.275.488TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER91.914.648 69.251.097ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 73.733.897 60.526.642Ödenmiş Sermaye30.500.000 30.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.000.606 1.050.606Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.000.606 1.050.606Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.124.335 1.124.335Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-123.729 -73.729Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler687.173 335.120Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28.288.863 4.456.558Net Dönem Karı veya Zararı13.257.255 24.184.358Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR73.733.897 60.526.642TOPLAM KAYNAKLAR165.648.545 129.777.739Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.500.000 -61.855 1.124.335 284.429 -4.544.788 9.498.736 36.800.857 0 36.800.857Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 -93.757 0 -93.757 0 -93.757Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 -93.757 0 -93.757 0 -93.757Transferler27 0 0 0 40.887 9.457.849 -9.498.736 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 18.188 0 0 0 13.413.556 13.431.744 0 13.431.744Dönem Karı (Zararı)27 0 0 0 0 0 13.413.556 13.413.556 0 13.413.556Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 18.188 0 0 0 0 18.188 0 18.188Sermaye Arttırımı27 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 -264.706 0 -264.706 0 -264.706Dönem Sonu Bakiyeler27 30.500.000 -43.667 1.124.355 325.316 4.554.598 13.413.556 49.874.138 0 49.874.138Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.500.000 -73.729 1.124.335 335.120 4.456.558 24.184.358 60.526.642 0 60.526.642Transferler27 0 0 0 352.053 23.832.305 -24.184.358 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 -50.000 0 0 0 13.257.255 13.207.255 0 13.207.255Dönem Karı (Zararı)27 0 0 0 0 0 13.257.255 13.257.255 0 13.257.255Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 -50.000 0 0 0 0 -50.000 0 -50.000Sermaye Arttırımı27 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 30.500.000 -123.729 1.124.335 687.173 28.288.863 13.257.255 73.733.897 0 73.733.897Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 13.257.255 13.413.556 2.804.842 5.696.125DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-50.000 18.188 -44.822 -11.427Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -64.103 23.318 -57.465 -14.650Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler35 14.103 -5.130 12.643 3.223Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 14.103 -5.130 12.643 3.223Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-50.000 18.188 -44.822 -11.427TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.207.255 13.431.744 2.760.020 5.684.698Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.207.255 13.431.744 2.760.020 5.684.698http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800533BIST