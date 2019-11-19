***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Takvim
19.11.2019 12:16
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Yükselen Çelik A.Ş.'nin 30.09.2019 tarihinde sona eren 9 aylık bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan finansal sonuçları 28.11.2019 Perşembe günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanacaktır.
Finansal tablolara ayrıca www.yukselen.com adresinden erişilebilinecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
01/01/2019 30/09/2019 28/11/2019
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799617
BIST
12:52106.973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 126,35
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.278
En Düşük
106.634
12:525,7221
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0174
|Açılış
|: 5,7220
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
12:526,3339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0243
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
12:52269,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -1,84
|Açılış
|: 269,78
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
269,46
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|1,81
|12.773.636
|% 14,56
|
|OYLUM
|4,01
|11.004.726
|% 11,08
|
|UZERB
|1,43
|25.536
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,11
|4.500
|% 10,00
|
|YUNSA
|7,74
|62.224.849
|% 9,79
|
|EGCYO
|0,13
|130
|% -7,14
|
|YKGYO
|2,18
|10.946.300
|% -4,80
|
|PKENT
|126,10
|149.281
|% -4,47
|
|TIRE
|2,15
|25.690.156
|% -4,44
|
|BERA
|3,95
|12.415.588
|% -3,66
|
|THYAO
|14,08
|1.112.750.134
|% -0,98
|
|ASELS
|19,60
|349.947.579
|% 1,66
|
|TUPRS
|126,30
|241.457.505
|% 2,02
|
|GARAN
|10,21
|182.759.541
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,36
|173.833.610
|% -0,84
|
|HURGZ
|1,36
|131.194.191
|% 7,09
|
|EKGYO
|1,38
|121.986.522
|% 1,47
|
|THYAO
|14,08
|1.112.750.134
|% -0,98
|
|KRDMD
|2,36
|173.833.610
|% -0,84
|
|TSKB
|1,01
|50.158.121
|% 2,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3836
|7,4206
|% -0,37
|
|Frank
|5,7451
|5,7797
|% -0,66
|
|Riyal
|1,5209
|1,5285
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|-5,08
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|1.795
|1.822
|-3,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|-6,88
|
|Yarım
|862
|884
|-3,33
|
|Çeyrek
|432
|442
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,07
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,87
|61,87
|-0,57
|