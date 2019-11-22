***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Takvim
22.11.2019 13:55
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Yükselen Çelik A.Ş.'nin 30.09.2019 tarihinde sona eren 9 aylık bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan finansal sonuçları 26.11.2019 Salı günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanacaktır.
Finansal tablolara ayrıca www.yukselen.com adresinden erişilebilinecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2019 30/09/2019 26/11/2019
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800099
BIST
16:48106.241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -564,70
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
106.020
16:485,7169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0172
|Açılış
|: 5,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7169
En Düşük
5,6924
16:486,3235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0157
|Açılış
|: 6,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3245
En Düşük
6,2977
16:48270,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,58
|Açılış
|: 269,97
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
270,15
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.402.759
|% 20,00
|
|VAKFN
|2,22
|42.961.594
|% 19,35
|
|AKENR
|0,93
|70.667.984
|% 12,05
|
|KLNMA
|47,00
|4.199.861
|% 11,32
|
|SANKO
|5,54
|29.919.781
|% 11,24
|
|KLGYO
|3,00
|97.288.837
|% -11,50
|
|MGROS
|22,80
|207.797.306
|% -7,84
|
|UZERB
|1,60
|35.728
|% -6,98
|
|MSGYO
|1,62
|25.265.600
|% -5,26
|
|GARFA
|3,50
|4.666.686
|% -4,89
|
|THYAO
|13,54
|934.975.320
|% -1,53
|
|GARAN
|10,15
|255.924.327
|% -0,59
|
|PETKM
|3,72
|245.951.760
|% -0,27
|
|ASELS
|19,21
|237.908.797
|% -0,52
|
|MGROS
|22,80
|207.797.306
|% -7,84
|
|OZGYO
|1,49
|170.843.783
|% 8,76
|
|KRDMD
|2,35
|187.481.697
|% 0,43
|
|AKENR
|0,93
|70.667.984
|% 12,05
|
|EKGYO
|1,46
|108.475.774
|% -1,35
|
|THYAO
|13,54
|934.975.320
|% -1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3289
|7,3657
|% -0,07
|
|Frank
|5,7246
|5,7591
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5195
|1,5271
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.468
|2,93
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,45
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|5,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|5,76
|
|Yarım
|862
|884
|2,78
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,89
|63,89
|-0,08
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