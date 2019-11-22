***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Takvim









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaYükselen Çelik A.Ş.'nin 30.09.2019 tarihinde sona eren 9 aylık bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan finansal sonuçları 26.11.2019 Salı günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanacaktır.Finansal tablolara ayrıca www.yukselen.com adresinden erişilebilinecektir.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek2. Çeyrek3. Çeyrek01/01/2019 30/09/2019 26/11/2019Yıllıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800099BIST