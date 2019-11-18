***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2019 - 30/09/2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteESENYURT VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniGEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi18/11/2019AçıklamalarYükselen Çelik A.Ş.'nin 01.01.2019 - 30.09.2019 Dönemine ait Gelir Tablosu, 2019 Yılı 3.Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Esenyurt Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuştur. Ekte yer alan tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.01.01.2019 - 30.09.2019 döneminde kurumlar vergisine tabi kar beyanımız (vergi matrahı) 13.520.179,44 TL olup, söz konusu tutar geçen yılın aynı döneminin %108 üzerindedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799499BIST