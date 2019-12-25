***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Maddi Duran Varlık Satımı









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiYatırım Amaçlı GayrimenkulSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi. 9.800 m2 arsa alanı ve 7.500 m2 kapalı alan.Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi04/12/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Toplam Satış Bedeli33.440.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%77Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%20Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%122Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%17İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%27Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih25.12.2019Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiNakit Girişi ile İşletme Sermayesinin GüçlendirilmesiElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının TutarıTSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 23.07.2019 tarihli değerleme raporundaki değerin 5.975.000 TL üzerinde bedelle satılmıştır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğiİşletme SermayesiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişkili Taraf Değildir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiTSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.tarafından hazırlanan 23.07.2019 tarihli değerleme raporu.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası23.07.2019 / 2019REV378Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıTSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar27.465.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 24.12.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğu özel durum açıklamasında bahsi geçen "Gayrimenkul" satış işlemleri bugün (25.12.2019 tarihinde) başarılı şekilde tamamlanmıştır.Bu kapsamda defter değeri 27.465.000 TL olarak gösterilen Gayrimenkul'ün satışı peşin bedelle 33.440.000 TL olarak sonuçlanmıştır. Ayrıca ilgili Gayrimenkul'ün içinde yer alan bazı ekipmanlar 60.000 TL+KDV bedel karşılığında devir edilmiştir. Bahsi geçen tüm satış tutarları nakit veya bloke çek olarak tahsil edilmiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulu aksi yönde bir karar almadıkça, söz konusu kaynağın işletme sermayesi amacıyla kullanılmasını planlamaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805118BIST