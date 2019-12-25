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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Maddi Duran Varlık Satımı

25.12.2019 11:51
GÜNCEL HABERLER



***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Maddi Duran Varlık Satımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi. 9.800 m2 arsa alanı ve 7.500 m2 kapalı alan.
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/12/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Toplam Satış Bedeli
33.440.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%77
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%20
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%122
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%17
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%27
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
25.12.2019
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Nakit Girişi ile İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 23.07.2019 tarihli değerleme raporundaki değerin 5.975.000 TL üzerinde bedelle satılmıştır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
İşletme Sermayesi
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili Taraf Değildir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.tarafından hazırlanan 23.07.2019 tarihli değerleme raporu.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
23.07.2019 / 2019REV378
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
27.465.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 24.12.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğu özel durum açıklamasında bahsi geçen "Gayrimenkul" satış işlemleri bugün (25.12.2019 tarihinde) başarılı şekilde tamamlanmıştır.
Bu kapsamda defter değeri 27.465.000 TL olarak gösterilen Gayrimenkul'ün satışı peşin bedelle 33.440.000 TL olarak sonuçlanmıştır. Ayrıca ilgili Gayrimenkul'ün içinde yer alan bazı ekipmanlar 60.000 TL+KDV bedel karşılığında devir edilmiştir. Bahsi geçen tüm satış tutarları nakit veya bloke çek olarak tahsil edilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu aksi yönde bir karar almadıkça, söz konusu kaynağın işletme sermayesi amacıyla kullanılmasını planlamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805118


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QNBFL 111,60 1.325.957 % 14,99  
SRVGY 7,90 2.838.901 % 14,99  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6782 7,7167 % 0,08  
Frank 6,0197 6,0560 % -0,42  
Riyal 1,5777 1,5856 % -0,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.499 1.500 0,01  
Altın Gr. 286 286 -0,66  
Cumhuriyet 1.897 1.926 31,00  
Tam 1.886 1.933 5,70  
Yarım 912 935 2,76  
Çeyrek 457 468 1,38  
Gümüş.Ons 17,75 17,79 0,00  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,01  
B. Petrol 67,20 67,20 0,81  
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