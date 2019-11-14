***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYükselen Çelik A.Ş. (‘'Şirket'' veya ‘'Şirketimiz'') halka arz gong töreni bugün (14.11.2019) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde düzenlenen organizasyon ile tamamlanmıştır. Şirketimiz payları bugün itibariyle Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.69.174.000,00 TL (Altmış Dokuz Milyon Yüz Yetmiş Dört Bin Türk Lirası) tutarındaki halka arz geliri 13.11.2019 tarihinde şirketimiz hesabına yatırılmıştır. Bu tutar içinden toplam 3.792.216,80 TL tutarındaki miktar Aracı Kurumlara halka arz komisyonu olarak ilgili hesaptan fatura ibrazını müteakip ödenmektedir."Net Halka Arz Geliri" 65.381.783,20 TL olarak hesaplanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.10.2019 tarihinde onaylanan Halka Arz İzahnamemizin ("İzahname") 28.2. no.lu "Halka Arzın Gerekçesi ve Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri" başlıklı maddesinde belirtildiği üzere, şirketin kısa ve orta vadeli banka borçları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her türlü finansal borçların ödenmesi amacıyla halka arz gelirinin %30'unun kullanılması planlanmaktadır. Söz konusu taahhüdümüz ve planlamalarımız doğrultusunda, "Net Halka Arz Geliri'nin" yaklaşık %30'u kullanılarak bugün itibariyle bankalar nezdindeki Şirketimize ait 19.660.211 TL tutarlı kısa vadeli kredi borçları ödenmiştir. Bu işlemin şirketimizin yıl sonuna kadar ödeyeceği faiz giderlerini azaltarak net karımızı pozitif yönde etkileyeceği muhtemeldir.Kalan tutar üzerinden kısa vadede yapılacak ödemeler aşağıdaki gibidir:Projes Danışmanlık'a halka arz danışmanlık ücretinin kalan bakiyesi olan 240.751,15 TL'nin 14.11.2019 tarihinde ödenmesi. İzahnamenin 26. Maddesinde belirtilen Likidite Sağlayıcılık Sözleşmesi kapsamında konsorsiyum lideri Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye 300.000,00 TL tutarındaki nakit fonun 14.11.2019 tarihinde ödenmesi. İzahnameye uygun olarak Fiyat İstikrarı Sağlayıcı işlemler kapsamında konsorsiyum lideri Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye 10.376.100,00 TL tutarındaki nakit fonun 14.11.2019 tarihinde ödenmesi.Nihai kalan bakiye İzahnameye uygun olarak işletme sermayesi (stok, mal ve hizmet alımları veya benzeri işletme sermayesine yönelik harcamalar) ve makine veya ekipman alımlarında kullanılması amacıyla, ilgili işlemler gerçekleşene kadar vadeli mevduat olarak ayrı bir hesapta nemalandırılacaktır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798919BIST