***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYükselen Çelik A.Ş.'nin 30.09.2019 tarihinde sona eren 9 aylık bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan finansal sonuçları 28.11.2019 Perşembe günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanacaktır.Finansal tablolara ayrıca www.yukselen.com adresinden erişilebilinecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799496BIST