***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKaliteli çelik hammadde tedarik etme becerisi sebebiyle Yükselen Çelik A.Ş.'nin ("Yükselen Çelik" veya "Şirket") uzun yıllardır aktif tedarikçisi konumunda olan Çin menşeli tedarikçi ("Tedarikçi") ile Yükselen Çelik, karşılıklı güvene dayalı işbirliğini geliştirmek amacıyla 18.09.2019 tarihinde Konsinye Mal Tedarik Anlaşması ("Anlaşma") imzalamıştı. Anlaşma kapsamında birinci sevkiyat bugün (22.11.2019) gerçekleşmiştir.Anlaşma'ya göre Yükselen Çelik, bahsi geçen Tedarikçi'den toplam 5.724.130,00 ABD Doları (yaklaşık 32.627.541,00 TL) tutarında Şirket'in şartnamelerine uygun olarak üretilmiş ve 6 aylık konsinye süresi bulunan çelik emtia tedarik edecektir.Yükselen Çelik bu Anlaşma'ya istinaden Tedarikçi'ye nakdi veya gayrinakdi herhangi bir teminat vermeyecektir.Konsinye süresi dolan ürünlerin %10'u Tedarikçi'ye peşin olarak ödenecek olup, kalan bakiye ise 90 gün vadeyle ödenecektir. Bu Anlaşma'nın Şirket'e asgari 6 aylık dönemlerde 32,5 Milyon TL tutarında ilave işletme sermayesi sağlaması beklenmektedir.Tüm bunlara ilaveten, Anlaşma'nın Şirket'in 01.01.2020 – 30.06.2020 mali dönemindeki satış hasılatına geçen yılın aynı dönemine oranla %10 civarında katkıda bulunması beklenmektedir. Anlaşma sebebiyle Yükselen Çelik herhangi bir ek kredi kullanmayacak veya finansal kaynak ihtiyacı oluşmayacaktır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800052BIST