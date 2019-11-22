GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.11.2019 10:58
GÜNCEL HABERLER



***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kaliteli çelik hammadde tedarik etme becerisi sebebiyle Yükselen Çelik A.Ş.'nin ("Yükselen Çelik" veya "Şirket") uzun yıllardır aktif tedarikçisi konumunda olan Çin menşeli tedarikçi ("Tedarikçi") ile Yükselen Çelik, karşılıklı güvene dayalı işbirliğini geliştirmek amacıyla 18.09.2019 tarihinde Konsinye Mal Tedarik Anlaşması ("Anlaşma") imzalamıştı. Anlaşma kapsamında birinci sevkiyat bugün (22.11.2019) gerçekleşmiştir.
Anlaşma'ya göre Yükselen Çelik, bahsi geçen Tedarikçi'den toplam 5.724.130,00 ABD Doları (yaklaşık 32.627.541,00 TL) tutarında Şirket'in şartnamelerine uygun olarak üretilmiş ve 6 aylık konsinye süresi bulunan çelik emtia tedarik edecektir.Yükselen Çelik bu Anlaşma'ya istinaden Tedarikçi'ye nakdi veya gayrinakdi herhangi bir teminat vermeyecektir.Konsinye süresi dolan ürünlerin %10'u Tedarikçi'ye peşin olarak ödenecek olup, kalan bakiye ise 90 gün vadeyle ödenecektir. Bu Anlaşma'nın Şirket'e asgari 6 aylık dönemlerde 32,5 Milyon TL tutarında ilave işletme sermayesi sağlaması beklenmektedir.
Tüm bunlara ilaveten, Anlaşma'nın Şirket'in 01.01.2020 – 30.06.2020 mali dönemindeki satış hasılatına geçen yılın aynı dönemine oranla %10 civarında katkıda bulunması beklenmektedir. Anlaşma sebebiyle Yükselen Çelik herhangi bir ek kredi kullanmayacak veya finansal kaynak ihtiyacı oluşmayacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800052


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:24107.244
Değişim :  0,41% |  439,28
Açılış :  107.109  
Önceki Kapanış :  106.805  
En Yüksek
107.495 En Düşük
107.054
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 39,72 16.094.770 % 20,00  
ADEL 15,18 15.980.191 % 9,76  
KUTPO 6,08 8.843.535 % 9,75  
ETILR 2,90 12.180 % 7,41  
OLMIP 6,90 7.583.122 % 7,14  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3471 7,3839 % 0,18  
Frank 5,7156 5,7500 % 0,01  
Riyal 1,5163 1,5239 % 0,07  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.466 1.467 1,31  
Altın Gr. 269 269 0,60  
Cumhuriyet 1.786 1.813 -5,00  
Tam 1.778 1.823 -4,54  
Yarım 859 882 -2,19  
Çeyrek 431 441 -1,10  
Gümüş.Ons 17,15 17,17 0,05  
Gümüş Gr. 3,15 3,15 0,01  
B. Petrol 63,81 63,81 -0,16  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru