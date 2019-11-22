***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2019 10:58
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kaliteli çelik hammadde tedarik etme becerisi sebebiyle Yükselen Çelik A.Ş.'nin ("Yükselen Çelik" veya "Şirket") uzun yıllardır aktif tedarikçisi konumunda olan Çin menşeli tedarikçi ("Tedarikçi") ile Yükselen Çelik, karşılıklı güvene dayalı işbirliğini geliştirmek amacıyla 18.09.2019 tarihinde Konsinye Mal Tedarik Anlaşması ("Anlaşma") imzalamıştı. Anlaşma kapsamında birinci sevkiyat bugün (22.11.2019) gerçekleşmiştir.
Anlaşma'ya göre Yükselen Çelik, bahsi geçen Tedarikçi'den toplam 5.724.130,00 ABD Doları (yaklaşık 32.627.541,00 TL) tutarında Şirket'in şartnamelerine uygun olarak üretilmiş ve 6 aylık konsinye süresi bulunan çelik emtia tedarik edecektir.Yükselen Çelik bu Anlaşma'ya istinaden Tedarikçi'ye nakdi veya gayrinakdi herhangi bir teminat vermeyecektir.Konsinye süresi dolan ürünlerin %10'u Tedarikçi'ye peşin olarak ödenecek olup, kalan bakiye ise 90 gün vadeyle ödenecektir. Bu Anlaşma'nın Şirket'e asgari 6 aylık dönemlerde 32,5 Milyon TL tutarında ilave işletme sermayesi sağlaması beklenmektedir.
Tüm bunlara ilaveten, Anlaşma'nın Şirket'in 01.01.2020 – 30.06.2020 mali dönemindeki satış hasılatına geçen yılın aynı dönemine oranla %10 civarında katkıda bulunması beklenmektedir. Anlaşma sebebiyle Yükselen Çelik herhangi bir ek kredi kullanmayacak veya finansal kaynak ihtiyacı oluşmayacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800052
BIST
11:24107.244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 439,28
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
107.054
11:245,7016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 5,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7082
En Düşük
5,6924
11:246,3137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3242
En Düşük
6,2977
11:24268,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,34
|Açılış
|: 268,86
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
269,50
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.094.770
|% 20,00
|
|ADEL
|15,18
|15.980.191
|% 9,76
|
|KUTPO
|6,08
|8.843.535
|% 9,75
|
|ETILR
|2,90
|12.180
|% 7,41
|
|OLMIP
|6,90
|7.583.122
|% 7,14
|
|MGROS
|22,78
|114.342.272
|% -7,92
|
|HURGZ
|1,37
|3.131.318
|% -5,52
|
|QNBFL
|44,00
|817.210
|% -4,89
|
|KLGYO
|3,25
|32.540.764
|% -4,13
|
|QNBFB
|21,84
|14.560.567
|% -3,45
|
|THYAO
|13,77
|265.450.302
|% 0,15
|
|GEREL
|2,90
|115.293.006
|% 2,11
|
|MGROS
|22,78
|114.342.272
|% -7,92
|
|GARAN
|10,29
|95.115.517
|% 0,78
|
|ASELS
|19,31
|89.123.751
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,45
|72.587.440
|% 5,84
|
|GEREL
|2,90
|115.293.006
|% 2,11
|
|DGKLB
|1,32
|28.097.703
|% 3,13
|
|PETKM
|3,73
|77.374.432
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,49
|29.217.038
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3471
|7,3839
|% 0,18
|
|Frank
|5,7156
|5,7500
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5163
|1,5239
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|1,31
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,60
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-5,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-4,54
|
|Yarım
|859
|882
|-2,19
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,17
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,81
|63,81
|-0,16
|