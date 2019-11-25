***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYükselen Çelik A.Ş. ("Yükselen Çelik" veya "Şirket") Yönetim Kurulu'nun bugün (25.11.2019) aldığı kararlaŞirketin bazı tarife ve gruplardaki makine ve ekipman alımlarında, ithal ettiği makine ve ekipmanların gümrük vergisinden muaf tutulması, İthal ve yerli her türlü makine ve ekipman alımlarının Katma Değer Vergisi'nden muaf tutulması, Teşvik kapsamına giren çeşitli kredi ve sübvansiyonlardan faydalanılmasıamacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.Bu bağlamda her türlü bilgi ve belge ile birlikte 29.11.2019 tarihinde ilgili kurumlara gerekli başvurular yapılacaktır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800245BIST