***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.11.2019 10:19
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yükselen Çelik A.Ş. ("Yükselen Çelik" veya "Şirket") Yönetim Kurulu'nun bugün (25.11.2019) aldığı kararla
Şirketin bazı tarife ve gruplardaki makine ve ekipman alımlarında, ithal ettiği makine ve ekipmanların gümrük vergisinden muaf tutulması, İthal ve yerli her türlü makine ve ekipman alımlarının Katma Değer Vergisi'nden muaf tutulması, Teşvik kapsamına giren çeşitli kredi ve sübvansiyonlardan faydalanılması
amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
Bu bağlamda her türlü bilgi ve belge ile birlikte 29.11.2019 tarihinde ilgili kurumlara gerekli başvurular yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800245
BIST
14:25105.824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -764,72
|Açılış
|: 107.193
|
|Önceki Kapanış
|: 106.588
|
107.846
En Düşük
105.779
14:255,7477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0340
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7516
En Düşük
5,7003
14:256,3323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0326
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3363
En Düşük
6,2911
14:25269,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,78
|Açılış
|: 269,39
|
|Önceki Kapanış
|: 268,63
|
269,86
En Düşük
267,39
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|14,48
|10.457.514
|% 19,97
|
|VAKFN
|2,67
|52.657.678
|% 19,73
|
|MTRYO
|2,34
|4.468.343
|% 14,71
|
|OZBAL
|1,71
|7.887.149
|% 14,00
|
|ESCOM
|1,19
|22.837.933
|% 13,33
|
|EGCYH
|0,10
|71.347
|% -9,09
|
|OYLUM
|4,31
|4.882.441
|% -5,69
|
|ISBTR
|22.589,80
|225.909
|% -4,89
|
|RYGYO
|2,39
|2.303.005
|% -4,78
|
|IEYHO
|0,40
|35.467.313
|% -4,76
|
|SMART
|4,05
|15.087.391
|% -3,80
|
|KFEIN
|8,96
|13.080.097
|% -0,78
|
|HUBVC
|10,65
|11.835.667
|% -2,92
|
|NATEN
|12,37
|11.824.696
|% -4,11
|
|AGHOL
|16,02
|9.669.163
|% -1,54
|
|MARKA
|1,03
|4.500.420
|% 0,00
|
|SMART
|4,05
|15.087.391
|% -3,80
|
|DERAS
|2,44
|8.011.577
|% -1,61
|
|MTRYO
|2,34
|4.468.343
|% 14,71
|
|PEKGY
|3,20
|5.691.658
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3789
|7,4159
|% 0,91
|
|Frank
|5,7368
|5,7713
|% 0,54
|
|Riyal
|1,5277
|1,5354
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.458
|-4,07
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,79
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|1,00
|
|Tam
|1.780
|1.824
|0,77
|
|Yarım
|860
|882
|0,37
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,19
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,41
|62,41
|0,04
|
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