***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.11.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığımız duyurumuzda Yükselen Çelik A.Ş.'nin bır kısım vergi muafiyetleri, kredi ve sübvansiyonlardan yararlanabilmesi amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurulması yönünde Yönetim Kurulu'nun karar aldığını, başvurunun 29.11.2019 tarihinde yapılacağını duyurmuştuk.Gerekli başvurular bugün (29.11.2019) itibariyle yapılmış olup, gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801035BIST