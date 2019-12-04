***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2019 10:16
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.09.2019 tarihli bilançosunda yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabında gerçeğe uygun değeri 27.465.000 TL gösterilen Tuzla fabrika binası ve arsasının ("Gayrimenkul") satış işlemleri ile ilgili olarak, rayiç bedelin altında olmamak kaydıyla altı ay süreyle satış görüşmelerinde bulunmak, satış kararı almak, satışla ilgili her türlü işlem ve süreci gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Sn. Barış GÖKTÜRK'e Yönetim Kurulu'muz tarafından münferit imzasıyla şirketi temsil etme yetkisi verilmiştir.
Söz konusu Gayrimenkul, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.10.2019 tarihinde onaylanan Halka Arz İzahname'sinde de belirtildiği üzere, İstanbul Tuzla OSB'de yer almakta olup, 9.800 m² arsa alanına ve 7.500 m² kapalı alana sahiptir. Gayrimenkulün değerleme raporu 23.07.2019 tarihinde TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılmıştır. 2014 yılında Şirketimizin en yakın rakibi Ramateks Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin aktiflerinin Rus Mechel Grubu'ndan satın alınması aşamasında Şirketimizin mülkiyetine yatırım amaçlı olarak geçirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801686
BIST
14:18107.135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 345,61
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.751
En Düşük
106.702
14:185,7429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0009
|Açılış
|: 5,7390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7530
En Düşük
5,7362
14:186,3599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0070
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3781
En Düşük
6,3563
14:18272,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,24
|Açılış
|: 272,57
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|39,36
|12.822.716
|% 20,00
|
|DOKTA
|41,40
|690.190
|% 20,00
|
|YKSLN
|6,36
|194.535.297
|% 17,78
|
|RYSAS
|2,53
|27.479.267
|% 17,13
|
|DERAS
|3,85
|83.185.880
|% 15,96
|
|EGCYH
|0,12
|289.373
|% -7,69
|
|EGCEY
|0,36
|124.319
|% -7,69
|
|AVTUR
|2,01
|25.108.935
|% -6,51
|
|BASCM
|2,36
|8.429
|% -5,60
|
|VAKFN
|2,11
|37.812.189
|% -4,95
|
|THYAO
|13,65
|569.002.605
|% 0,29
|
|GARAN
|10,04
|243.209.008
|% 1,41
|
|KRDMD
|2,37
|210.689.119
|% -0,84
|
|YKSLN
|6,36
|194.535.297
|% 17,78
|
|ASELS
|18,86
|193.901.921
|% 0,27
|
|KRDMD
|2,37
|210.689.119
|% -0,84
|
|TSKB
|1,09
|64.959.497
|% 2,83
|
|ZOREN
|1,46
|85.868.334
|% 3,55
|
|ISFIN
|2,86
|155.661.797
|% -0,69
|
|THYAO
|13,65
|569.002.605
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4703
|7,5078
|% 0,36
|
|Frank
|5,7834
|5,8182
|% -0,19
|
|Riyal
|1,5265
|1,5342
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.477
|-0,62
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.832
|-1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|3,74
|
|Yarım
|870
|893
|1,81
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,16
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,81
|61,81
|0,99
|