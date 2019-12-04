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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.12.2019 10:16
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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 30.09.2019 tarihli bilançosunda yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabında gerçeğe uygun değeri 27.465.000 TL  gösterilen Tuzla fabrika binası ve arsasının ("Gayrimenkul") satış işlemleri ile ilgili olarak, rayiç bedelin altında olmamak kaydıyla altı ay süreyle satış görüşmelerinde bulunmak, satış kararı almak, satışla ilgili her türlü işlem ve süreci gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Sn. Barış GÖKTÜRK'e Yönetim Kurulu'muz tarafından münferit imzasıyla şirketi temsil etme yetkisi verilmiştir.
Söz konusu Gayrimenkul, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.10.2019 tarihinde onaylanan Halka Arz İzahname'sinde de belirtildiği üzere, İstanbul Tuzla OSB'de yer almakta olup, 9.800 m² arsa alanına ve 7.500 m² kapalı alana sahiptir. Gayrimenkulün değerleme raporu 23.07.2019 tarihinde TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılmıştır. 2014 yılında Şirketimizin en yakın rakibi Ramateks Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin aktiflerinin Rus Mechel Grubu'ndan satın alınması aşamasında Şirketimizin mülkiyetine yatırım amaçlı olarak geçirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801686


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