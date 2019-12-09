***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 09.12.2019 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11'inci maddesi kapsamında Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sebahat Altın'ın yerine Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Alican Sancak'ın atanmasına ve Şirketimiz Muhasebe Şefi Kamuran Öztürk'ün mevcut görevinin yanı sıra Yatırımcı İlişkileri Uzmanı olarak görevinde devam etmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802690BIST