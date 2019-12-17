***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kar marjı ve katma değeri en yüksek olan ürün gruplarının başında gelen "Takım Çelikleri" sınıfında geliştirmiş olduğu iki yeni ürünün teknik şartnameleri ve test süreçleri tamamlanmıştır. Söz konusu iki yeni ürünün 1 Ocak 2020 itibariyle piyasaya sürülmesine ve özellikle kalıp, otomotiv yan sanayi ve alüminyum ekstrüzyon alanlarında ilgili ürünlerin satışına başlanmasına karar verilmiştir. Yeni ürünlerin mevcutta piyasadaki bazı ürünlerin yerini alarak müşterilerimiz açısından daha uzun ömürlü ve yüksek performanslı parça ve kalıp ömrü sağlaması nedeniyle tercih sebebi olması ve Şirketimize avantaj sağlaması beklenmektedir. Bunun yanı sıra Şirketimiz için ilave bir pazar ve müşteri grubu oluşturulmasına yardımcı olması planlanmaktadır. Bu kapsamda iki yeni ürünün altında yer alan dört adet markanın tescil başvurusunun yapılmasına bugün (17.12.2019) karar verilmiştir. İlgili markaların en kısa süre içinde marka tescil işlerinin tamamlanarak Şirketimiz adına kaydedilmesi hedeflenmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803811BIST