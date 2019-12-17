***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.12.2019 10:02
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kar marjı ve katma değeri en yüksek olan ürün gruplarının başında gelen "Takım Çelikleri" sınıfında geliştirmiş olduğu iki yeni ürünün teknik şartnameleri ve test süreçleri tamamlanmıştır. Söz konusu iki yeni ürünün 1 Ocak 2020 itibariyle piyasaya sürülmesine ve özellikle kalıp, otomotiv yan sanayi ve alüminyum ekstrüzyon alanlarında ilgili ürünlerin satışına başlanmasına karar verilmiştir. Yeni ürünlerin mevcutta piyasadaki bazı ürünlerin yerini alarak müşterilerimiz açısından daha uzun ömürlü ve yüksek performanslı parça ve kalıp ömrü sağlaması nedeniyle tercih sebebi olması ve Şirketimize avantaj sağlaması beklenmektedir. Bunun yanı sıra Şirketimiz için ilave bir pazar ve müşteri grubu oluşturulmasına yardımcı olması planlanmaktadır. Bu kapsamda iki yeni ürünün altında yer alan dört adet markanın tescil başvurusunun yapılmasına bugün (17.12.2019) karar verilmiştir. İlgili markaların en kısa süre içinde marka tescil işlerinin tamamlanarak Şirketimiz adına kaydedilmesi hedeflenmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803811
BIST
11:12111.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 402,90
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.783
En Düşük
111.198
11:125,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0172
|Açılış
|: 5,8580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8654
En Düşük
5,8441
11:126,5299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,5220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5349
En Düşük
6,5146
11:12278,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,90
|Açılış
|: 278,55
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
278,69
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|5,51
|16.794.752
|% 13,37
|
|GUSGR
|2,75
|218.217.848
|% 13,17
|
|KSTUR
|30,78
|13.882
|% 9,69
|
|HALKS
|1,82
|34.405
|% 9,64
|
|UZERB
|3,11
|29.414
|% 8,36
|
|ATAGY
|4,81
|2.122.072
|% -9,25
|
|TSPOR
|2,61
|64.905.008
|% -5,78
|
|PRZMA
|3,76
|9.529
|% -5,76
|
|SAMAT
|1,55
|3.877.331
|% -5,49
|
|KERVN
|0,53
|206.008
|% -3,64
|
|THYAO
|13,99
|369.812.394
|% -0,14
|
|GUSGR
|2,75
|218.217.848
|% 13,17
|
|ISFIN
|3,38
|158.772.731
|% 2,42
|
|SISE
|5,16
|134.086.953
|% 1,38
|
|ODAS
|2,20
|97.622.386
|% 2,33
|
|GUSGR
|2,75
|218.217.848
|% 13,17
|
|ISFIN
|3,38
|158.772.731
|% 2,42
|
|ALBRK
|1,36
|61.283.947
|% 0,74
|
|ODAS
|2,20
|97.622.386
|% 2,33
|
|CEMAS
|1,58
|54.644.360
|% 3,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7473
|7,7861
|% -0,44
|
|Frank
|5,9435
|5,9793
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5584
|1,5662
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.478
|1,06
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,75
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|21,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|16,87
|
|Yarım
|886
|909
|8,16
|
|Çeyrek
|444
|454
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,21
|0,00
|
|B. Petrol
|65,47
|65,47
|0,13
|