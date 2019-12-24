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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.12.2019 09:30
GÜNCEL HABERLER



***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz 04.12.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğu özel durum açıklamasında bilançoda gerçeğe uygun değeri 27.465.000 TL gösterilen Tuzla fabrika binası ve arsasının ("Gayrimenkul") satış işlemleri ile ilgili olarak, rayiç bedelin altında olmamak kaydıyla İcra Kurulu Başkanı Sn. Barış Göktürk'e satış görüşmelerinde bulunmak, satış kararı almak ve satışla ilgili her türlü işlem ve süreci gerçekleştirmek için münferit imzasıyla şirketi temsil etme yetkisi verildiğini duyurmuştur.
Bu kapsamda yapılan görüşmeler neticesinde ilgili Gayrimenkul'ün bir Alıcı adayına 33.440.000 TL bedel ile satılmasına ve Gayrimenkul'ün içinde bulunan 4 adet kreyn vinç, 1 adet kantar ve klima sisteminin 60.000 TL+KDV bedel karşılığında devir edilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu devir kapsamında Alıcı adayından 1.500.000 TL kapora bedeli alınmış olup, İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi ("OSB") Yönetimi'ne Gayrimenkul'ün deviri için uygunluk başvurusu yapılmıştır.
İstanbul Tuzla OSB Yönetimi'nden uygunluk kararının alınmasını müteakip ivedi olarak tapu işlemleri gerçekleştirilecek ve beraberinde 33.440.000 TL satış bedelinin kalan bakiyesi Alıcı'dan nakden bloke çek veya banka havalesi yoluyla tapu işlemi sırasında tahsil edilecektir.
Gayrimenkul'ün satışı tapu işlemleri tamamlanana ve Alıcı'dan bakiye tahsilatı yapılana kadar kesinleşmiş sayılmaz. Alıcı'nın tapu öncesinde ilgili Gayrimenkul'ü almaktan vazgeçmesi ve/veya İstanbul Tuzla OSB'nin bu işleme uygunluk vermemesi durumunda bahsi geçen satış işlemi gerçekleşmeyebilir. Şirketimiz satış işleminin 31.12.2019 tarihi öncesinde gerçekleşmesi için gereken tüm özeni ve gayreti hassasiyetle göstermekte ve gerekli takipleri yapmaktadır. 
İlgili satışın gerçekleşmesi durumunda 43.310.000 TL ödenmiş sermayesi bulunan Şirketimize 33.500.000 TL civarında nakit kaynak girişi olacaktır. Nakit girişinin gerçekleşmesinin ardından Şirketimiz Yönetim Kurulu aksi yönde bir karar almadıkça, söz konusu kaynağın işletme sermayesi amacıyla kullanılmasını planlamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804912


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