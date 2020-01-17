***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10. no'lu maddesi çerçevesinde hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın ekteki şekliyle onaylanmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla pay sahiplerimizin bilgisine sunulmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813414BIST