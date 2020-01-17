***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2020 17:10
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10. no'lu maddesi çerçevesinde hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın ekteki şekliyle onaylanmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla pay sahiplerimizin bilgisine sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813414
BIST
17:29121.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 110,70
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
17:295,8922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0353
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8972
En Düşük
5,8463
17:296,5401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0104
|Açılış
|: 6,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5465
En Düşük
6,5173
17:29294,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,27
|Açılış
|: 294,88
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
295,52
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|3,54
|21.756.265
|% 18,79
|
|BNTAS
|3,89
|423.213.790
|% 16,82
|
|DERIM
|9,19
|25.150.261
|% 15,89
|
|GEDIK
|8,13
|11.253.988
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,60
|134.071.565
|% 14,97
|
|BALAT
|2,97
|334.475
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|268.971
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|133.693
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|257.543
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|150.079
|% -9,43
|
|THYAO
|15,03
|1.834.440.120
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,99
|574.670.051
|% -0,66
|
|PGSUS
|73,80
|513.792.453
|% -2,38
|
|PETKM
|3,99
|503.614.865
|% -0,50
|
|BNTAS
|3,89
|423.213.790
|% 16,82
|
|KRDMD
|2,99
|574.670.051
|% -0,66
|
|ISGYO
|1,84
|326.169.321
|% 3,37
|
|EKGYO
|1,64
|282.456.450
|% -0,61
|
|ODAS
|2,58
|338.394.454
|% 2,38
|
|PETKM
|3,99
|503.614.865
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6635
|7,7019
|% 0,38
|
|Frank
|6,0624
|6,0989
|% 0,27
|
|Riyal
|1,5662
|1,5740
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.557
|2,66
|
|Altın Gr.
|294
|295
|1,90
|
|Cumhuriyet
|1.948
|1.977
|11,00
|
|Tam
|1.941
|1.989
|13,66
|
|Yarım
|938
|962
|6,61
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|64,97
|64,97
|0,35
|
Seans Raporu
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17:45GARFA
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17:41XU100
Endeks 121, 236 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 9, 116.00 milyon TL de