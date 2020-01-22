***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yükselen Çelik A.Ş.'nin Yatırımcı İlişkileri internet adresi yatırımcılarımızı ve kamuoyunu daha etkin biçimde bilgilendirmek adına, kullanıcı dostu biçimde yeniden tasarlanarak www.invest.yukselen.com url adresi üzerinden siz değerli yatırımcılarımızın kullanımına açılmıştır.Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814025BIST