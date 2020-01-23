***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.01.2019 - 30.09.2019 dönemi verilerine göre hazırlanmış yatırımcı sunumumuz şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet adresinin "Sunumlar" bölümünde yayınlanmıştır. Yatırımcı Sunumuna https://invest.yukselen.com/sunumlar linki üzerinden erişilebilinir.Kamuoyununun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814134BIST