***YKYAT* *ALNTF* *ZORLF* *GARAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***YKYAT******ALNTF******ZORLF******GARAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ALNTF, GARAN, YKYAT, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFA1970 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2019 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFA1988 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN015R5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 10/12/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN015R5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 10/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN015S3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 10/12/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN015S3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 10/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN015U9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 10/12/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN015U9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 10/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYMA1922 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2019 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF62015 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802825BIST