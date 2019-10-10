***YKYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
10.10.2019 17:36
***YKYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFYKYMA1922
Nominal Değer (TL)
143.500.000
Vade Başlangıç Tarihi
09/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
14/10/2019
Vadesi (Gün)
62
İtfa Tarihi
10/12/2019
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792339
BIST
17:4198.243
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -1.405,35
|Açılış
|: 99.958
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|Önceki Kapanış
|: 99.649
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100.260
En Düşük
97.511
17:415,8605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0111
|Açılış
|: 5,8700
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|Önceki Kapanış
|: 5,8580
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5,8990
En Düşük
5,8574
17:416,4643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0203
|Açılış
|: 6,4650
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|Önceki Kapanış
|: 6,4300
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6,5178
En Düşük
6,4447
17:41282,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,01
|Açılış
|: 282,20
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|Önceki Kapanış
|: 284,21
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286,72
En Düşük
281,42