***YKYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
24.10.2019 13:11
***YKYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [YKYAT]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFYKYM12013
Nominal Değer (TL)
56.830.000
Vade Başlangıç Tarihi
25/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
28/10/2019
Vadesi (Gün)
89
İtfa Tarihi
22/01/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794488
BIST
14:31101.198
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 1.412,86
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
|
101.234
En Düşük
100.384
14:315,7702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0360
|Açılış
|: 5,7590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,7728
En Düşük
5,7300
14:316,4261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0425
|Açılış
|: 6,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4281
En Düşük
6,3791
14:31275,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,89
|Açılış
|: 275,98
|
|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
276,62
En Düşük
274,63
BIST En Aktif Hisseler
|BOYP
|12,36
|206.951
|% 20,00
|
|GYHOL
|5,65
|6.325.689
|% 19,96
|
|IHEVA
|1,99
|27.462.857
|% 19,88
|
|GEDIK
|5,00
|5.460.650
|% 15,74
|
|RALYH
|6,80
|15.542
|% 12,03
|
|EGCYH
|0,10
|4.377
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,13
|2.861
|% -7,14
|
|TKURU
|11,72
|1.284.249
|% -4,79
|
|UZERB
|1,11
|1.219
|% -4,31
|
|MMCAS
|0,90
|5.891
|% -4,26
|
|THYAO
|12,04
|737.049.168
|% 1,18
|
|GARAN
|9,85
|435.489.388
|% 2,60
|
|AKBNK
|7,31
|371.428.788
|% 1,53
|
|ASELS
|18,41
|243.823.550
|% 1,38
|
|KRDMD
|2,26
|183.269.354
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,26
|183.269.354
|% 0,44
|
|CEMAS
|1,21
|97.058.606
|% 9,01
|
|ISFIN
|2,43
|173.597.513
|% 4,29
|
|IHYAY
|0,91
|66.036.438
|% 5,81
|
|EKGYO
|1,28
|88.462.949
|% 4,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4001
|7,4372
|% 0,22
|
|Frank
|5,7893
|5,8242
|% 0,44
|
|Riyal
|1,5301
|1,5378
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|-2,12
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,17
|
|Cumhuriyet
|1.831
|1.859
|-4,00
|
|Tam
|1.822
|1.869
|-5,55
|
|Yarım
|881
|904
|-2,68
|
|Çeyrek
|442
|452
|-1,35
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,53
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|0,01
|
|B. Petrol
|61,09
|61,09
|-0,08
|