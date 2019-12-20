***YKYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
20.12.2019 14:16
***YKYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [YKYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFYKYM32011
Nominal Değer (TL)
50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
20/12/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/12/2019
Vadesi (Gün)
89
İtfa Tarihi
18/03/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804532
BIST
15:04110.917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 317,73
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.893
15:045,9233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0202
|Açılış
|: 5,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
15:046,5766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0375
|Açılış
|: 6,5590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
15:04281,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,36
|Açılış
|: 281,35
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|ESCOM
|1,39
|4.780.402
|% 13,01
|
|MRGYO
|1,02
|8.134.783
|% 10,87
|
|IPEKE
|7,73
|422.227.594
|% 10,43
|
|BALAT
|0,66
|79.167
|% 10,00
|
|DARDL
|3,38
|1.035.764
|% 9,74
|
|BURVA
|6,73
|3.894.796
|% -14,81
|
|GLBMD
|1,62
|16.367.647
|% -14,29
|
|FLAP
|4,49
|39.127.122
|% -11,44
|
|HALKS
|1,98
|306.514
|% -10,00
|
|EMNIS
|1,46
|66.816
|% -8,18
|
|THYAO
|13,70
|680.950.565
|% -0,44
|
|KOZAA
|9,72
|469.908.344
|% 2,97
|
|IPEKE
|7,73
|422.227.594
|% 10,43
|
|TUPRS
|124,40
|276.317.498
|% 1,39
|
|SISE
|5,23
|265.858.791
|% 1,16
|
|IHLGM
|0,94
|152.592.143
|% 6,82
|
|KRSTL
|1,77
|213.342.828
|% 1,14
|
|EKGYO
|1,44
|131.699.698
|% 0,70
|
|ALBRK
|1,37
|116.803.436
|% 0,00
|
|KARSN
|1,57
|129.593.946
|% 3,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6871
|7,7257
|% -0,31
|
|Frank
|6,0145
|6,0508
|% -0,65
|
|Riyal
|1,5737
|1,5815
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.479
|-0,80
|
|Altın Gr.
|281
|281
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|1.864
|1.892
|-5,00
|
|Tam
|1.855
|1.901
|-4,72
|
|Yarım
|897
|920
|-2,28
|
|Çeyrek
|450
|460
|-1,15
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,09
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,30
|66,30
|-0,24
|