***YKYAT* *SEKFK* *HALKB* *ALNTF* *VAKVK* *GARAN* *AYGAZ* *ISFIN* *QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***YKYAT******SEKFK******HALKB******ALNTF******VAKVK******GARAN******AYGAZ******ISFIN******QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ALNTF, AYGAZ, GARAN, ISFIN, QNBFI, SEKFK, HALKB, VAKVK, YKYATMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFK1911 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2019 İtfaAYGAZ A.Ş. AYGAZ TRSAYGZ82118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANK1914 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2019 İtfaİŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFNK1924 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2019 İtfaQNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNBFI TRFFNYMK1912 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2019 İtfaŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFKK1915 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2019 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALK1913 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2019 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALK1913 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKK1915 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/11/2019 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKK1915 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYMK1912 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2019 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796887BIST