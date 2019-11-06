***YKYAT* *SEKFK* *HALKB* *ALNTF* *VAKVK* *GARAN* *AYGAZ* *ISFIN* *QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
06.11.2019 14:26
***YKYAT******SEKFK******HALKB******ALNTF******VAKVK******GARAN******AYGAZ******ISFIN******QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ALNTF, AYGAZ, GARAN, ISFIN, QNBFI, SEKFK, HALKB, VAKVK, YKYAT
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFK1911 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2019 İtfa
AYGAZ A.Ş. AYGAZ TRSAYGZ82118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANK1914 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2019 İtfa
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFNK1924 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2019 İtfa
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNBFI TRFFNYMK1912 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2019 İtfa
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFKK1915 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2019 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALK1913 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2019 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALK1913 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKK1915 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/11/2019 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKK1915 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYMK1912 FİNANSMAN BONOSU 06/11/2019 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796887
BIST