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***YKYAT* *SEKFK* *ZORLF* *AKTIF* *VAKVK* *MGROS* *ISFIN* *BRKVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

27.11.2019 15:52
GÜNCEL HABERLER



***YKYAT******SEKFK******ZORLF******AKTIF******VAKVK******MGROS******ISFIN******BRKVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, BRKVY, ISFIN, MGROS, SEKFK, VAKVK, YKYAT, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK5FK1917 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 27/11/2019 İtfa
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYSK1910 FİNANSMAN BONOSU 27/11/2019 İtfa
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYSK1910 FİNANSMAN BONOSU 27/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFNK1916 FİNANSMAN BONOSU 27/11/2019 İtfa
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI22115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFKK1923 FİNANSMAN BONOSU 27/11/2019 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKK1923 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/11/2019 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKK1923 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKK1931 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/11/2019 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKK1931 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYMK1946 FİNANSMAN BONOSU 27/11/2019 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFK1923 FİNANSMAN BONOSU 27/11/2019 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFK1923 FİNANSMAN BONOSU 27/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800624


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BJKAS 2,91 305.758.555 % 15,48  
BSOKE 1,36 175.638.397 % 15,25  
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Sterlin 7,3905 7,4275 % -0,32  
Frank 5,7139 5,7484 % -0,49  
Riyal 1,5272 1,5349 % -0,27  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 269 269 -0,58  
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Tam 1.779 1.823 -3,73  
Yarım 860 882 -1,80  
Çeyrek 431 441 -0,90  
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