***YKYAT* *SEKFK* *ZORLF* *AKTIF* *VAKVK* *MGROS* *ISFIN* *BRKVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***YKYAT******SEKFK******ZORLF******AKTIF******VAKVK******MGROS******ISFIN******BRKVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, BRKVY, ISFIN, MGROS, SEKFK, VAKVK, YKYAT, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK5FK1917 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 27/11/2019 İtfaBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYSK1910 FİNANSMAN BONOSU 27/11/2019 İtfaBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYSK1910 FİNANSMAN BONOSU 27/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFNK1916 FİNANSMAN BONOSU 27/11/2019 İtfaMİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI22115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFKK1923 FİNANSMAN BONOSU 27/11/2019 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKK1923 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/11/2019 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKK1923 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKK1931 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/11/2019 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKK1931 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYMK1946 FİNANSMAN BONOSU 27/11/2019 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFK1923 FİNANSMAN BONOSU 27/11/2019 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFK1923 FİNANSMAN BONOSU 27/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800624BIST