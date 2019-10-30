***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2019 18:10
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24 2.987.220.359 6.887.957.039 1.095.556.060 834.242.729
Satışların Maliyeti
24 -2.878.462.938 -6.794.614.725 -1.052.567.514 -792.214.383
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
108.757.421 93.342.314 42.988.546 42.028.346
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
25 59.088.510 55.263.049 22.601.746 17.488.843
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
25 -4.658.993 -7.563.074 -1.415.935 -2.550.146
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
54.429.517 47.699.975 21.185.811 14.938.697
BRÜT KAR (ZARAR)
163.186.938 141.042.289 64.174.357 56.967.043
Genel Yönetim Giderleri
26 -109.216.952 -90.862.119 -35.786.327 -30.650.409
Pazarlama Giderleri
26 -32.304.015 -26.681.692 -10.940.740 -10.546.854
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 763.773.856 801.662.095 183.931.542 335.281.067
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -660.586.816 -704.009.967 -178.055.744 -306.210.570
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
124.853.011 121.150.606 23.323.088 44.840.277
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
124.853.011 121.150.606 23.323.088 44.840.277
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
124.853.011 121.150.606 23.323.088 44.840.277
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.363.277 -24.825.425 -4.575.029 -9.964.047
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -10.999.106 -60.460.275 2.434.305 -50.000.221
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -14.364.171 35.634.850 -7.009.334 40.036.174
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
99.489.734 96.325.181 18.748.059 34.876.230
DÖNEM KARI (ZARARI)
99.489.734 96.325.181 18.748.059 34.876.230
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 3.635.204 3.161.367 1.495.240 935.989
Ana Ortaklık Payları
95.854.530 93.163.814 17.252.819 33.940.241
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
988.632 561.405.790
Dönem Karı (Zararı)
99.489.734 96.325.181
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-108.329.246 -44.022.106
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 6.649.782 3.464.847
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-18.411.031 1.701.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.009.361 1.875.321
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-34.420.392 -174.255
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
344.236.769 424.711.715
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-166.200.578 -134.956.971
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
510.437.347 559.668.686
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
27.884.970 1.950.246
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-494.125.229 -510.354.948
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.598.902 1.161.505
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-487.526.327 -511.516.453
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 25.435.493 34.504.968
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-136.161.954 434.147.412
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
45.981.135 14.668.831
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-224.037.461 223.663.161
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.814.032 466.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-222.223.429 223.196.606
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
2.320.664 5.842.378
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-127.503.192 -38.302.847
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -115.817.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-127.503.192 77.514.382
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-34.540.158 52.726.254
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
377.084 -411.629
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
184.064.808 -4.852.609
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.264.578 -1.230.360
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
182.800.230 -3.622.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-165.368 179.655
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.057.077 17.345.045
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
242.309 162.004
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.814.768 17.183.041
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.148.722 118.894.815
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.432.179 44.394.358
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
8.432.179 44.394.358
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-145.001.466 486.450.487
Alınan Temettüler
8.095.333 5.233.794
Alınan Faiz
158.105.245 129.723.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-20.990.284 -8.799.437
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.776.592 -47.923.245
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17.556.396 -3.278.986
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.423.720 -3.811.861
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.164 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 8.438 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 17.726 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.449.884 -3.811.861
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -867.140 -210.329
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -2.582.744 -3.601.532
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
560.214.793 -643.450.644
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.709.790.819 63.386.970.252
Kredilerden Nakit Girişleri
27.591.126.870 60.741.328.135
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
2.118.663.949 2.645.642.117
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.913.197.318 -63.892.253.214
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.610.120.127 -60.592.304.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.303.077.191 -3.299.949.214
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
557.605.986 628.398.257
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-70.079.659 -116.881.804
Ödenen Temettüler
22 -167.539.658 -48.399.999
Ödenen Faiz
-510.437.347 -559.668.686
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-45.928.030 -41.615.450
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
557.779.705 -85.856.715
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-27.884.970 -1.950.246
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
529.894.735 -87.806.961
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.830.984.589 4.101.828.110
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.360.879.324 4.014.021.149
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.440.099.330 2.864.276.565
Finansal Yatırımlar
7 77.344.351 67.293.918
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
23.155.193 6.640.553
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
15.636.481 27.228.075
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
38.552.677 33.425.290
Ticari Alacaklar
10 471.549.879 247.512.418
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 1.814.032 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
469.735.847 247.512.418
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 8.635.111 10.955.775
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
29 7.588.023 8.926.626
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
1.047.088 2.029.149
Diğer Alacaklar
12 259.881.206 132.378.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
259.881.206 132.378.014
Türev Araçlar
17 104.619.817 70.079.659
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
104.619.817 70.079.659
Peşin Ödenmiş Giderler
20 5.200.731 5.577.815
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.200.731 5.577.815
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 40.237.943 38.372.497
Diğer Dönen Varlıklar
15.437 27.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15.437 27.025
ARA TOPLAM
4.407.583.805 3.436.473.686
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.407.583.805 3.436.473.686
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 75.262.775 50.135.553
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
75.262.775 50.135.553
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
75.262.775 50.135.553
Maddi Duran Varlıklar
13 7.703.867 8.075.277
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 2.523.884 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 29.657.220 29.633.063
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 749.182 631.071
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
115.896.928 88.474.964
TOPLAM VARLIKLAR
4.523.480.733 3.524.948.650
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 3.496.758.038 2.611.074.101
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
29 1.150.779 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.495.607.259 2.611.074.101
Ticari Borçlar
10 383.423.467 199.358.659
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 5.762.228 4.497.650
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
377.661.239 194.861.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 2.643.789 2.809.157
Diğer Borçlar
12 32.196.516 20.532.801
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 270.651 28.342
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
31.925.865 20.504.459
Türev Araçlar
17 0 1.148.722
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 1.148.722
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 2.571.957 2.499.742
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.436.910 57.234.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 16.296.393 21.674.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.140.517 35.560.909
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 11.546.394 13.153.032
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.546.394 13.153.032
ARA TOPLAM
3.946.577.071 2.907.811.123
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.946.577.071 2.907.811.123
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.316.093 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
29 1.288.384 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.709 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 12.765.746 12.369.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.765.746 12.369.063
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 18.548.991 1.510.089
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.630.830 13.879.152
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.979.207.901 2.921.690.275
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
536.216.003 594.780.510
Ödenmiş Sermaye
22 98.918.083 98.918.083
Sermaye Düzeltme Farkları
22 63.078.001 63.078.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.313.326 11.541.601
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
22.180.709 13.981.349
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.867.383 -2.439.748
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.867.383 -2.439.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
363.979 71.323
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
363.979 71.323
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 173.078.307 234.277.667
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
84.609.777 84.609.777
Net Dönem Karı veya Zararı
95.854.530 102.284.058
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 8.056.829 8.477.865
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
544.272.832 603.258.375
TOPLAM KAYNAKLAR
4.523.480.733 3.524.948.650
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 -2.500.064 -2.500.064 0 -2.500.064 27.235 27.235 236.535.668 55.548.498 97.326.500 548.933.921 8.263.813 557.197.734
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
12.136.493 12.136.493 -12.136.493 -12.136.493 -14.219.180 -14.219.180 -14.219.180
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
12.136.493 12.136.493 -12.136.493 -12.136.493 -14.219.180 -14.219.180 -14.219.180
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
98.918.083 63.078.001 -2.500.064 -2.500.064 12.136.493 9.636.429 -12.109.258 -12.109.258 236.535.668 41.329.318 97.326.500 534.714.741 8.263.813 542.978.554
Transferler
97.326.500 -97.326.500
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-128.561 -128.561 1.844.856 1.716.295 4.041.932 4.041.932 93.163.814 98.922.041 3.161.367 102.083.408
Dönem Karı (Zararı)
93.163.814 93.163.814 3.161.367 96.325.181
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-128.561 -128.561 1.844.856 1.716.295 4.041.932 4.041.932 5.758.227 0 5.758.227
Kar Payları
22 -2.258.001 -41.831.999 -44.090.000 -4.309.999 -48.399.999
Dönem Sonu Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 -2.628.625 -2.628.625 13.981.349 11.352.724 -8.067.326 -8.067.326 234.277.667 96.823.819 59.223.572 589.546.782 7.115.181 596.661.963
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 -2.439.748 -2.439.748 13.981.349 11.541.601 71.323 71.323 234.277.667 84.609.777 102.284.058 594.780.510 8.477.865 603.258.375
Transferler
102.284.058 -102.284.058
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
572.365 572.365 8.199.360 8.771.725 292.656 292.656 95.854.530 104.918.911 3.635.204 108.554.115
Dönem Karı (Zararı)
95.854.530 95.854.530 3.635.204 99.489.734
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
572.365 572.365 8.199.360 8.771.725 292.656 292.656 9.064.381 9.064.381
Kar Payları
22 -61.199.360 -102.284.058 -163.483.418 -4.056.240 -167.539.658
Dönem Sonu Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 -1.867.383 -1.867.383 22.180.709 20.313.326 363.979 363.979 173.078.307 84.609.777 95.854.530 536.216.003 8.056.829 544.272.832
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
99.489.734 96.325.181 18.748.059 34.876.230
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.771.725 1.716.295 248.634 426.835
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
10.512.000 2.365.200 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
733.801 -164.822 318.761 547.225
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.474.076 -484.083 -70.127 -120.390
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
-2.312.640 -520.344 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 -161.436 36.261 -70.127 -120.390
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
292.656 4.041.932 172.297 4.041.694
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
375.200 5.181.964 220.894 5.181.659
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
375.200 5.181.964 220.894 5.181.659
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-82.544 -1.140.032 -48.597 -1.139.965
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-82.544 -1.140.032 -48.597 -1.139.965
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.064.381 5.758.227 420.931 4.468.529
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
108.554.115 102.083.408 19.168.990 39.344.759
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.635.204 3.161.367 1.495.240 935.989
Ana Ortaklık Payları
104.918.911 98.922.041 17.673.750 38.408.770
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795445
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