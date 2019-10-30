***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 2.987.220.359 6.887.957.039 1.095.556.060 834.242.729Satışların Maliyeti24 -2.878.462.938 -6.794.614.725 -1.052.567.514 -792.214.383TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)108.757.421 93.342.314 42.988.546 42.028.346Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı25 59.088.510 55.263.049 22.601.746 17.488.843Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti25 -4.658.993 -7.563.074 -1.415.935 -2.550.146FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)54.429.517 47.699.975 21.185.811 14.938.697BRÜT KAR (ZARAR)163.186.938 141.042.289 64.174.357 56.967.043Genel Yönetim Giderleri26 -109.216.952 -90.862.119 -35.786.327 -30.650.409Pazarlama Giderleri26 -32.304.015 -26.681.692 -10.940.740 -10.546.854Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 763.773.856 801.662.095 183.931.542 335.281.067Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -660.586.816 -704.009.967 -178.055.744 -306.210.570ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)124.853.011 121.150.606 23.323.088 44.840.277FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)124.853.011 121.150.606 23.323.088 44.840.277SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)124.853.011 121.150.606 23.323.088 44.840.277Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-25.363.277 -24.825.425 -4.575.029 -9.964.047Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -10.999.106 -60.460.275 2.434.305 -50.000.221Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -14.364.171 35.634.850 -7.009.334 40.036.174SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)99.489.734 96.325.181 18.748.059 34.876.230DÖNEM KARI (ZARARI)99.489.734 96.325.181 18.748.059 34.876.230Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22 3.635.204 3.161.367 1.495.240 935.989Ana Ortaklık Payları95.854.530 93.163.814 17.252.819 33.940.241Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI988.632 561.405.790Dönem Karı (Zararı)99.489.734 96.325.181Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-108.329.246 -44.022.106Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 6.649.782 3.464.847Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-18.411.031 1.701.066Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16.009.361 1.875.321Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-34.420.392 -174.255Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler344.236.769 424.711.715Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-166.200.578 -134.956.971Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler510.437.347 559.668.686Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler27.884.970 1.950.246Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-494.125.229 -510.354.948Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-6.598.902 1.161.505Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-487.526.327 -511.516.453Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 25.435.493 34.504.968İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-136.161.954 434.147.412Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)45.981.135 14.668.831Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-224.037.461 223.663.161İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.814.032 466.555İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-222.223.429 223.196.606Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)2.320.664 5.842.378Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-127.503.192 -38.302.847İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -115.817.229İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-127.503.192 77.514.382Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-34.540.158 52.726.254Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)377.084 -411.629Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler184.064.808 -4.852.609İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.264.578 -1.230.360İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)182.800.230 -3.622.249Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-165.368 179.655Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.057.077 17.345.045İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)242.309 162.004İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9.814.768 17.183.041Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.148.722 118.894.815İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.432.179 44.394.358Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)8.432.179 44.394.358Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-145.001.466 486.450.487Alınan Temettüler8.095.333 5.233.794Alınan Faiz158.105.245 129.723.177Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-20.990.284 -8.799.437Vergi İadeleri (Ödemeleri)-16.776.592 -47.923.245Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)17.556.396 -3.278.986YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.423.720 -3.811.861Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.164 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 8.438 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 17.726 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.449.884 -3.811.861Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -867.140 -210.329Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -2.582.744 -3.601.532FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI560.214.793 -643.450.644Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri29.709.790.819 63.386.970.252Kredilerden Nakit Girişleri27.591.126.870 60.741.328.135İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri2.118.663.949 2.645.642.117Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-28.913.197.318 -63.892.253.214Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-26.610.120.127 -60.592.304.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-2.303.077.191 -3.299.949.214Türev Araçlardan Nakit Girişleri557.605.986 628.398.257Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-70.079.659 -116.881.804Ödenen Temettüler22 -167.539.658 -48.399.999Ödenen Faiz-510.437.347 -559.668.686Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-45.928.030 -41.615.450YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)557.779.705 -85.856.715Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-27.884.970 -1.950.246NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)529.894.735 -87.806.961DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.830.984.589 4.101.828.110DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.360.879.324 4.014.021.149Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.440.099.330 2.864.276.565Finansal Yatırımlar7 77.344.351 67.293.918Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar23.155.193 6.640.553Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar15.636.481 27.228.075İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar38.552.677 33.425.290Ticari Alacaklar10 471.549.879 247.512.418İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 1.814.032 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar469.735.847 247.512.418Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar11 8.635.111 10.955.775Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar29 7.588.023 8.926.626Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar1.047.088 2.029.149Diğer Alacaklar12 259.881.206 132.378.014İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar259.881.206 132.378.014Türev Araçlar17 104.619.817 70.079.659Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar104.619.817 70.079.659Peşin Ödenmiş Giderler20 5.200.731 5.577.815İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.200.731 5.577.815Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 40.237.943 38.372.497Diğer Dönen Varlıklar15.437 27.025İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15.437 27.025ARA TOPLAM4.407.583.805 3.436.473.686TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.407.583.805 3.436.473.686DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 75.262.775 50.135.553Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar75.262.775 50.135.553Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar75.262.775 50.135.553Maddi Duran Varlıklar13 7.703.867 8.075.277Kullanım Hakkı Varlıkları14 2.523.884 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 29.657.220 29.633.063Ertelenmiş Vergi Varlığı23 749.182 631.071TOPLAM DURAN VARLIKLAR115.896.928 88.474.964TOPLAM VARLIKLAR4.523.480.733 3.524.948.650KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 3.496.758.038 2.611.074.101İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar29 1.150.779 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.495.607.259 2.611.074.101Ticari Borçlar10 383.423.467 199.358.659İlişkili Taraflara Ticari Borçlar29 5.762.228 4.497.650İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar377.661.239 194.861.009Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 2.643.789 2.809.157Diğer Borçlar12 32.196.516 20.532.801İlişkili Taraflara Diğer Borçlar29 270.651 28.342İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar31.925.865 20.504.459Türev Araçlar17 0 1.148.722Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 1.148.722Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 2.571.957 2.499.742Kısa Vadeli Karşılıklar17.436.910 57.234.909Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 16.296.393 21.674.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.140.517 35.560.909Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 11.546.394 13.153.032İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.546.394 13.153.032ARA TOPLAM3.946.577.071 2.907.811.123TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.946.577.071 2.907.811.123UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 1.316.093 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar29 1.288.384 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar27.709 0Uzun Vadeli Karşılıklar18 12.765.746 12.369.063Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12.765.746 12.369.063Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 18.548.991 1.510.089TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.630.830 13.879.152TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.979.207.901 2.921.690.275ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar536.216.003 594.780.510Ödenmiş Sermaye22 98.918.083 98.918.083Sermaye Düzeltme Farkları22 63.078.001 63.078.001Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20.313.326 11.541.601Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)22.180.709 13.981.349Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.867.383 -2.439.748Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.867.383 -2.439.748Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)363.979 71.323Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)363.979 71.323Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 173.078.307 234.277.667Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları84.609.777 84.609.777Net Dönem Karı veya Zararı95.854.530 102.284.058Kontrol Gücü Olmayan Paylar22 8.056.829 8.477.865TOPLAM ÖZKAYNAKLAR544.272.832 603.258.375TOPLAM KAYNAKLAR4.523.480.733 3.524.948.650Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.918.083 63.078.001 -2.500.064 -2.500.064 0 -2.500.064 27.235 27.235 236.535.668 55.548.498 97.326.500 548.933.921 8.263.813 557.197.734Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler12.136.493 12.136.493 -12.136.493 -12.136.493 -14.219.180 -14.219.180 -14.219.180Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler12.136.493 12.136.493 -12.136.493 -12.136.493 -14.219.180 -14.219.180 -14.219.180Düzeltmelerden Sonraki Tutar98.918.083 63.078.001 -2.500.064 -2.500.064 12.136.493 9.636.429 -12.109.258 -12.109.258 236.535.668 41.329.318 97.326.500 534.714.741 8.263.813 542.978.554Transferler97.326.500 -97.326.500Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-128.561 -128.561 1.844.856 1.716.295 4.041.932 4.041.932 93.163.814 98.922.041 3.161.367 102.083.408Dönem Karı (Zararı)93.163.814 93.163.814 3.161.367 96.325.181Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-128.561 -128.561 1.844.856 1.716.295 4.041.932 4.041.932 5.758.227 0 5.758.227Kar Payları22 -2.258.001 -41.831.999 -44.090.000 -4.309.999 -48.399.999Dönem Sonu Bakiyeler98.918.083 63.078.001 -2.628.625 -2.628.625 13.981.349 11.352.724 -8.067.326 -8.067.326 234.277.667 96.823.819 59.223.572 589.546.782 7.115.181 596.661.963Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.918.083 63.078.001 -2.439.748 -2.439.748 13.981.349 11.541.601 71.323 71.323 234.277.667 84.609.777 102.284.058 594.780.510 8.477.865 603.258.375Transferler102.284.058 -102.284.058Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)572.365 572.365 8.199.360 8.771.725 292.656 292.656 95.854.530 104.918.911 3.635.204 108.554.115Dönem Karı (Zararı)95.854.530 95.854.530 3.635.204 99.489.734Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)572.365 572.365 8.199.360 8.771.725 292.656 292.656 9.064.381 9.064.381Kar Payları22 -61.199.360 -102.284.058 -163.483.418 -4.056.240 -167.539.658Dönem Sonu Bakiyeler98.918.083 63.078.001 -1.867.383 -1.867.383 22.180.709 20.313.326 363.979 363.979 173.078.307 84.609.777 95.854.530 536.216.003 8.056.829 544.272.832Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)99.489.734 96.325.181 18.748.059 34.876.230DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar8.771.725 1.716.295 248.634 426.835Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)10.512.000 2.365.200 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)733.801 -164.822 318.761 547.225Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.474.076 -484.083 -70.127 -120.390Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi-2.312.640 -520.344 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 -161.436 36.261 -70.127 -120.390Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar292.656 4.041.932 172.297 4.041.694Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)375.200 5.181.964 220.894 5.181.659Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)375.200 5.181.964 220.894 5.181.659Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-82.544 -1.140.032 -48.597 -1.139.965Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-82.544 -1.140.032 -48.597 -1.139.965DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.064.381 5.758.227 420.931 4.468.529TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)108.554.115 102.083.408 19.168.990 39.344.759Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.635.204 3.161.367 1.495.240 935.989Ana Ortaklık Payları104.918.911 98.922.041 17.673.750 38.408.770http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795445BIST