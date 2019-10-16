***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
16.10.2019 17:25
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizin Türk lirası cinsinden 327.000.000-TL (üçyüzyirmiyedimilyontürklirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine ilişkin 11/10/2019 tarih ve 53/1228 sayılı SPK ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793528
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