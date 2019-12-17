***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.12.2019 16:41
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 1.500.000.000–TL (Birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine, ihracı planlanan borçlanma araçlarının vadesinin 36 ayı aşmayacak vade aralığında belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihracın nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi durumunda ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803919
BIST
18:05111.074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -51,82
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.956
En Düşük
110.937
18:055,8848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0368
|Açılış
|: 5,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8894
En Düşük
5,8441
18:056,5654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0467
|Açılış
|: 6,5510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5709
En Düşük
6,5146
18:05279,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,57
|Açılış
|: 279,22
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
279,93
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|5,14
|12.908.029
|% 19,81
|
|IEYHO
|0,55
|133.803.919
|% 19,57
|
|FLAP
|4,94
|238.071.107
|% 15,42
|
|BURVA
|7,13
|7.503.745
|% 15,00
|
|MTRYO
|5,26
|12.079.244
|% 14,85
|
|ATAGY
|4,51
|9.475.214
|% -14,91
|
|TSPOR
|2,43
|254.500.840
|% -12,27
|
|FORMT
|2,90
|442.401
|% -11,59
|
|NIBAS
|6,13
|857.342
|% -9,85
|
|HUBVC
|13,48
|39.938.914
|% -9,47
|
|THYAO
|13,91
|1.512.433.661
|% -0,71
|
|TUPRS
|124,20
|664.053.972
|% 2,14
|
|GUSGR
|2,58
|615.445.975
|% 6,17
|
|ASELS
|19,45
|395.443.524
|% -0,41
|
|SISE
|5,12
|383.997.001
|% 0,59
|
|IEYHO
|0,55
|133.803.919
|% 19,57
|
|GUSGR
|2,58
|615.445.975
|% 6,17
|
|CEMAS
|1,65
|235.071.461
|% 8,55
|
|KRDMD
|2,50
|305.157.467
|% -1,19
|
|ALBRK
|1,34
|155.078.430
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7269
|7,7657
|% -0,70
|
|Frank
|5,9722
|6,0082
|% 0,73
|
|Riyal
|1,5644
|1,5722
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|-0,54
|
|Altın Gr.
|279
|279
|1,52
|
|Cumhuriyet
|1.849
|1.877
|9,00
|
|Tam
|1.841
|1.887
|8,68
|
|Yarım
|890
|913
|4,20
|
|Çeyrek
|446
|456
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,05
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|0,01
|
|B. Petrol
|65,77
|65,77
|0,43
|