***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.01.2020 12:14
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 590.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.01.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.01.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 1.500.000.000–TL (Birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine, ihracı planlanan borçlanma araçlarının vadesinin 36 ayı aşmayacak vade aralığında belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihracın nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi durumunda ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesine, borçlanma araçlarının vadeleri ile uyumlu DİBS'lerin referans olarak alınmasına, elde edilecek faize ihraçların vadesine göre değişecek şekilde ek getiri oranı belirlenmesine ilişkin 17.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı onaylanmış ve borçlanma aracı ihraç başvurusu yapılmıştır. 590.000.000-TL (beşyüzdoksanmilyontürklirası) tutara kadar borçlanma aracı ihracı yapılmasına ilişkin SPK onayı alınmış olup, ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi-Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814289
BIST
15:28120.963
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -1.577,01
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
120.848
15:285,9418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 5,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9484
En Düşük
5,9236
15:286,5580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0086
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5705
En Düşük
6,5503
15:28297,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,25
|Açılış
|: 297,99
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,91
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,05
|249.958.700
|% 17,82
|
|GYHOL
|23,40
|986.432
|% 14,93
|
|ESCOM
|2,87
|27.067.551
|% 14,80
|
|SAMAT
|2,51
|2.851.352
|% 14,61
|
|KFEIN
|13,98
|113.964.873
|% 14,50
|
|QNBFL
|146,90
|55.234
|% -14,99
|
|QNBFB
|54,95
|444.600
|% -14,94
|
|CEOEM
|7,95
|23.992.186
|% -10,47
|
|METAL
|1,11
|184.988
|% -9,02
|
|BALAT
|2,18
|1.686.375
|% -8,79
|
|THYAO
|14,32
|1.330.829.057
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,95
|575.196.335
|% -0,67
|
|ADESE
|2,53
|534.376.564
|% 9,52
|
|PETKM
|4,00
|532.259.775
|% -0,99
|
|GARAN
|11,69
|418.894.119
|% -3,07
|
|ADESE
|2,53
|534.376.564
|% 9,52
|
|KRDMD
|2,95
|575.196.335
|% -0,67
|
|EKGYO
|1,65
|235.478.926
|% 0,00
|
|PETKM
|4,00
|532.259.775
|% -0,99
|
|OZGYO
|2,05
|249.958.700
|% 17,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7579
|7,7968
|% -0,10
|
|Frank
|6,0951
|6,1318
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5797
|1,5877
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|-3,37
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|1.972
|2.002
|8,00
|
|Tam
|1.964
|2.013
|5,93
|
|Yarım
|949
|974
|2,87
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|61,72
|61,72
|-0,32
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:39CEOEM
Yüzde -10.47 oranında düşüşle 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 826, 564 adet işlem
-
15:37ULUUN
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 4.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 891, 570 adet işlem
-
15:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, GARAN, AKBNK
-
15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1322, 67 kaybederek (% -1.14 ) 115, 065
-
15:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GUSGR, EGCYH, EGCYO, UMPAS, ORMA