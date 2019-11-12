***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
12.11.2019 18:33
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin derecelendirme not görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmesini takiben, 12 Kasım 2019 tarihinde ana ortağımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin not görünümündeki değişikliğe bağlı olarak kurumumuz Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki gibi teyit edip, görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmiştir. - Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notunu "B+" seviyesinde teyit ederken, not görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmiştir.
- Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notunu "BB-" seviyesinde teyit ederken, görünümü Negatif'ten Durağan'a revize etmiştir.
- Kısa Vadeli Yabancı Para ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notlarını "B" seviyesinde
- Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "AA(tur)" Görünüm Durağan olarak
- Destek Notu "4" seviyesinde teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798536
BIST
18:05103.781
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -1.047,60
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
105.165
En Düşük
103.309
18:055,7549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0171
|Açılış
|: 5,7590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7530
|
5,7800
En Düşük
5,7327
18:056,3452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0255
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3698
En Düşük
6,3101
18:05272,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,16
|Açılış
|: 272,26
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
273,15
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,68
|106.797.397
|% 19,64
|
|KLNMA
|38,56
|16.643.065
|% 14,97
|
|EUYO
|1,23
|29.916.259
|% 14,95
|
|RYGYO
|2,31
|23.104.969
|% 11,59
|
|PINSU
|2,27
|29.074.918
|% 11,27
|
|METRO
|2,31
|143.043.376
|% -19,79
|
|METAL
|0,90
|76.798
|% -10,00
|
|AYEN
|2,84
|26.030.438
|% -6,89
|
|MEPET
|1,76
|20.275.128
|% -6,38
|
|SEKUR
|3,97
|10.553.016
|% -5,70
|
|THYAO
|13,61
|3.318.364.913
|% -0,58
|
|GARAN
|9,74
|503.897.766
|% -2,11
|
|ASELS
|18,96
|481.956.990
|% -1,66
|
|PGSUS
|74,70
|395.252.688
|% -1,71
|
|HALKB
|5,69
|343.821.993
|% -4,21
|
|THYAO
|13,61
|3.318.364.913
|% -0,58
|
|KRDMD
|2,30
|334.482.892
|% -2,95
|
|ISFIN
|2,72
|249.257.339
|% 1,87
|
|EKGYO
|1,28
|105.786.148
|% -1,54
|
|PETKM
|3,64
|286.239.569
|% -1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3845
|7,4216
|% 0,41
|
|Frank
|5,7954
|5,8304
|% 0,29
|
|Riyal
|1,5287
|1,5364
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|7,74
|
|Altın Gr.
|272
|272
|2,15
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.796
|1.841
|7,78
|
|Yarım
|868
|891
|3,76
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,02
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,02
|
|B. Petrol
|62,47
|62,47
|0,10
|