***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin derecelendirme not görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmesini takiben, 12 Kasım 2019 tarihinde ana ortağımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin not görünümündeki değişikliğe bağlı olarak kurumumuz Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki gibi teyit edip, görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmiştir. - Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notunu "B+" seviyesinde teyit ederken, not görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmiştir.- Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notunu "BB-" seviyesinde teyit ederken, görünümü Negatif'ten Durağan'a revize etmiştir.- Kısa Vadeli Yabancı Para ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notlarını "B" seviyesinde- Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "AA(tur)" Görünüm Durağan olarak- Destek Notu "4" seviyesinde teyit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798536BIST