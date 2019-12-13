***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 13 Aralık 2019 tarihinde ana ortağımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin not görünümündeki değişikliğe bağlı olarak kurumumuz Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki gibi teyit edip, görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmiştir. - Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notunu "B+" seviyesinde teyit ederken, not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmiştir.- Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notunu "B+" seviyesine indirirken, görünümü Durağan olarak teyit etmiştir.- Kısa Vadeli Yabancı Para ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notlarını "B" seviyesinde teyit etmiştir.- Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu "A+ (tur)" seviyesine indirirken, görünümüDurağan olarak teyit etmiştir.- Destek Notu "4" seviyesinde teyit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803445BIST