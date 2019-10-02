***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.096.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Kurucu Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türü Finansman BonosuVadesi 02.10.2019Vade (Gün Sayısı) 56Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKYME1928Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.03.2019Satışa Başlanma Tarihi 06.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 06.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 07.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000İhraç Fiyatı 0,97313Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.10.2019Kayıt Tarihi 01.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 80.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarKurumumuzca ihraç edilen 56 gün vadeli TRFYKYME1928 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 02 Ekim 2019 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789609BIST