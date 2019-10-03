***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.096.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Kurucu Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türü Finansman BonosuVadesi 20.12.2019Vade (Gün Sayısı) 77Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKYMA1914Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.03.2019Satışa Başlanma Tarihi 03.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 03.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 04.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 33.320.000İhraç Fiyatı 0,97161Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 20.12.2019Kayıt Tarihi 19.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.12.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 33.320.000Döviz Cinsi TRYEk Açıklamalar1.096.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde 20/12/2019 vade sonu tarihli 33.320.000-TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790034BIST