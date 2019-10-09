***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.096.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Kurucu Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türü Finansman BonosuVadesi 09.10.2019Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKYME1910Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.03.2019Satışa Başlanma Tarihi 09.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 09.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 10.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 72.700.000İhraç Fiyatı 0,94733Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.10.2019Kayıt Tarihi 08.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 72.700.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarKurumumuzca ihraç edilen TRFYKYME1910 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 09 Ekim 2019 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791784BIST