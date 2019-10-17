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***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.10.2019 18:33
GÜNCEL HABERLER

***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.083.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kurucu Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKYMA1930
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi 17.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 18.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 19.520.000
İhraç Fiyatı 0,97558
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.12.2019
Kayıt Tarihi 19.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.12.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.520.000
Döviz Cinsi TRY

Ek Açıklamalar
1.083.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde 20/12/2019 vade sonu tarihli 19.520.000-TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793843


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