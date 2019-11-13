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***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.11.2019 11:37
GÜNCEL HABERLER



***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.11.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.189.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kurucu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 56
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKYMK1920
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.12.2018
Satışa Başlanma Tarihi 17.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 18.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 34.600.000
İhraç Fiyatı 0,97787
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.11.2019
Kayıt Tarihi 12.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.11.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 34.600.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Kurumumuzca ihraç edilen 56 gün vadeli TRFYKYMK1920 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 13 Kasım 2019 tarihinde vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798599


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERIM 4,44 11.548.310 % 10,72  
RTALB 1,94 7.516.759 % 9,60  
AYEN 3,02 45.808.822 % 8,24  
SEYKM 5,39 75 % 7,80  
METAL 1,00 25.935 % 7,53  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3747 7,4117 % -0,40  
Frank 5,7920 5,8269 % -0,07  
Riyal 1,5326 1,5403 % -0,23  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.460 1.461 1,72  
Altın Gr. 270 270 -0,47  
Cumhuriyet 1.794 1.821 -10,00  
Tam 1.787 1.831 -7,84  
Yarım 864 886 -3,79  
Çeyrek 433 443 -1,90  
Gümüş.Ons 16,87 16,89 0,06  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 0,00  
B. Petrol 61,69 61,69 -0,37  
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