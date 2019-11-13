***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.11.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.189.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Kurucu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Türü Finansman BonosuVadesi 13.11.2019Vade (Gün Sayısı) 56Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKYMK1920Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.12.2018Satışa Başlanma Tarihi 17.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 17.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 18.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 34.600.000İhraç Fiyatı 0,97787Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.11.2019Kayıt Tarihi 12.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.11.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 34.600.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarKurumumuzca ihraç edilen 56 gün vadeli TRFYKYMK1920 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 13 Kasım 2019 tarihinde vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798599BIST