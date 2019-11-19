***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.083.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Kurucu Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türü Finansman BonosuVadesi 19.02.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKYM22012Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.09.2019Satışa Başlanma Tarihi 19.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 19.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 20.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 66.300.000İhraç Fiyatı 0,97213Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 19.02.2020Kayıt Tarihi 18.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.02.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 66.300.000Döviz Cinsi TRYEk Açıklamalar1.083.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde 19/02/2020 vade sonu tarihli 66.300.000-TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799678BIST